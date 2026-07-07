Одна из стран ЕС озолотилась на российской нефти: кто заработал миллиарды

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Греческие судоходные компании за последние три года заработали не менее 3,8 млрд долларов на транспортировке российской нефти.

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, больше всего на этой торговле заработала компания Dynacom Tankers, основанная греческим судоходным миллиардером Георгием Прокопиу.

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По подсчетам FT, Dynacom получила не менее 915 млн долларов дохода от перевозки российской нефти. Это почти четверть общего дохода греческих судовладельцев от перевозок с июля 2023 года.

Второй самый большой показатель среди греческих компаний имеет Olympic Shipping and Management, входящая в группу Onassis. Она заработала не менее 404 млн долларов.

Еще две афинские танкерные компании Stealth Maritime и Polembros Shipping получили более 200 млн долларов каждая.

Почему это вызвало напряжение

Роль греческих судовладельцев в транспортировке российской нефти стала источником напряжения между Афинами и Киевом.

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В 2023 году несколько греческих танкерных компаний, в частности Dynacom, были внесены украинским санкционным органом в список "международных спонсоров войны". Впоследствии они были исключены из списка после давления со стороны правительства Греции.

Формально перевозка российской нефти разрешена, если она соответствует правилам ценового потолка G7. В то же время, в последние месяцы давление на санкционный режим усилилось, поскольку США и ЕС пытаются еще больше ограничить доходы Москвы.

По данным FT, из 20 компаний, наиболее заработавших на российских нефтяных перевозках с июня 2023 года, восемь являются греческими.

Остальные — это преимущественно российские государственные судоходные компании, в частности Совкомфлот и Роснефтегаз, их дочерние структуры или подставные компании. Исключением является гонконгская судоходная компания Prominent.

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Сколько российской нефти перевозили греческие компании

В мае почти 15% российского экспорта нефти приходилось на перевозку греческими компаниями, свидетельствует анализ данных морских и энергетических аналитических компаний Windward и Vortexa.

По словам аналитики морской разведки Мишель Визе Бокманн, греческие суда остаются активными на этом направлении, так как на таких перевозках можно заработать больше.

Судовые брокеры говорят, что трейдеры платят примерно на 30-40% больше танкеров, перевозящих российскую нефть по сравнению с нефтью из стран, не охваченных западными ограничениями.

Как работает ценовой потолок

Ценовой потолок на российскую нефть страны G7 был введен в декабре 2022 года. Ее целью было ограничить доходы Москвы, но в то же время не допустить резкого сокращения поставок нефти на мировой рынок.

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Западным операторам разрешено предоставлять транспортные и сопутствующие услуги для российской нефти только при условии, что цена не превышает установленный лимит.

В настоящее время этот лимит составляет 44,10 доллара за баррель.

Однако, по словам бывших сотрудников санкционных органов и юристов, контроль соблюдения этого правила остается фрагментарным.

Судовладельцы должны подтверждать, что стоимость груза не превышает ценовой потолок. На практике, как отмечают юристы, судоходные компании часто полагаются на информацию от фрахтователя или российского поставщика.

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Реакция компаний

В Dynacom заявили, что все меры ее судов в российские порты "полностью соответствуют всем действующим правовым и санкционным рамкам".

В компании также утверждают, что система ценового потолка одновременно снизила доходы России и ограничила давление на мировые цены на энергоносители.

Olympic Shipping заявила, что соблюдает санкции ЕС, Великобритании и США, но не комментирует отдельные соглашения.

Stealth Maritime сообщила, что все перевозимые ею грузы соответствовали действующим санкционным режимам и были проверены юристами в США и Великобритании.

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В TMS Tankers заявили, что не комментируют коммерческие вопросы, но соблюдают все применимые санкции.

Polembros Shipping и Thenamaris не ответили на запросы FT.

Что говорят в Украине

Директор украинской правозащитной группы Razom We Stand Светлана Романко заявила, что российская нефть и дальше приносит Кремлю миллиарды из-за пробелов в санкционной системе.

По ее словам, греческое правительство неоднократно ставило интересы собственной судоходной отрасли выше усиления санкций и достижения мира.

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В то же время Москва сталкивается с проблемами во внутренней поставке горючего, поскольку Украина продолжает наносить удары дальнобойными дронами по российской нефтеперерабатывающей системе.

Отношения Греции и Украины: последние новости

Напомним, отношения между Киевом и Афинами уже раньше усложнялись из-за действий Греции на фоне войны.

В частности, Греция выражала Украине демарш из-за морского дрона, который в мае обнаружили на скалистом берегу на западе страны. В греческом МИД заявили, что направили Киеву официальную дипломатическую жалобу по этому инциденту.

Речь шла о беспилотнике, найденном у западного побережья Греции неподалеку от популярного курортного острова Лефкада. Местные власти начали расследование, к которому привлекли военных специалистов. Впоследствии саперы совершили контролируемый подрыв дрона в море.

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Греческие чиновники предполагали, что аппарат мог иметь украинское происхождение. В то же время, в СМИ появлялись версии, что его потенциальной целью могли быть российские танкеры.

Министр обороны Греции Никос Дендиас тогда заявил, что дрон почти наверняка прибыл из иностранного государства, однако прямо не назвал Украину.

Ранее сообщалось, что российский топливный рынок сталкивается с новыми трудностями, на фоне снижения производства бензина, сокращения экспорта и дефицита топлива РФ рассматривает дополнительные меры для стабилизации ситуации.

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