Одна из стран ЕС предлагает возвращать беженцев в "безопасные" регионы Украины – подробности

В Нидерландах предлагают возвращать беженцев в относительно безопасные регионы Украины. Такое предложение озвучили депутаты партии BBB (Фермерско-гражданское движение). По словам политиков, беженцы могли бы вернуться на запад Украины.

Об этом пишет издание Dutchnews.nl.

Депутаты партии BBB предложили такое решение во время дебатов по поводу правительственного бюджета для решения проблем беженцев. В Нидерландах защитой пользуется около 100 тысяч украинских беженцев.

"Мы не можем принять всех… Запад Украины кажется мне относительно стабильным. Могли бы там безопасно размещать украинцев?", – спросила депутат от BBB Мона Кейзер у госсекретаря из убежища и миграции Нидерландов Эрика ван дер Бурга.

В то же время парламентарии от GroenLinks/PvdA подвергли критике предложение коллеги из партии BBB. Они напомнили, что ракетные обстрелы проходят и на западе Украины.

Мона Кейзер также поинтересовалась, какой будет позиция правительства, если Киев обратится с просьбой отправить в Украину военнообязанных граждан, которые могут быть призваны в ВСУ.

По словам депутата, возможно, сотни тысяч людей, которые должны проходить военную службу, сбежалі за границу, а некоторые могли оказаться в Нидерландах.

Мона Кейзер предложила, чтобы граждане Украины, нашедшие работу в Нидерландах, оплачівали аренду жилья и медицинское обслуживание. Хотя многие уже это делают.

В Нидерландах граждане Украины имеют право работать без ограничений. По данным национального статистического агентства CBS, почти половина из них работают.

Напомним, Норвегия ужесточит условия пребывания для украинцев – что известно.

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