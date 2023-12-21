Одна из стран ЕС придумала способ обойти вето Венгрии на помощь Украине: подробности

На фоне проблем с западной поддержкой Украины Европейский Союз может профинансировать потребности Киева за счет спасаемого фонда, который содержит 80 миллиардов евро.

Такое мнение высказал глава национального банка Финляндии, бывший еврокомиссар по экономике Олли Рен в интервью Bloomberg.

По его словам, европейский фонд спасения — это механизм стабильности, созданный, чтобы предоставлять ссуды странам еврозоны, оказавшимся в затруднительном положении. Но сейчас он мог бы стать планом Б в многолетней программе финансовой помощи Киеву.

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“У нас нет непосредственной потребности в фонде спасения на финансовых рынках, но у нас есть глубокая острота, экзистенциальная острота в Украине. Это вопрос свободы, демократии и защиты Европы», — сказал Рен.

Bloomberg отмечает, что США до сих пор не могут принять новую программу помощи Украине, равно как и финансирование ЕС было заблокировано или по крайней мере отложено премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На этом фоне Киев рискует остаться без денег в начале следующего года.

“Я очень озабочен разобщенностью Европы и вето Венгрии. У нас нет времени, чтобы его терять, поэтому остальные 26 государств-членов ЕС должны быстро собраться и подготовить план Б без согласия Венгрии, которая, кажется, идет своим путем», — говорит финский экономист.

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