Одна из стран ЕС продлила временную защиту для украинцев

Правительство Литвы решило продлить временную защиту для граждан Украины, которые остаются из-за войны, теперь она будет действовать до 2027 года. Ранее эта защита действовала до 4 марта 2026 года.

Об этом сказал временно исполняющий обязанности премьер-министра Римантас Шаджюс, передает LRT.

«Европейский союз (ЕС) принял решение о продлении срока действия временной защиты до 4 марта 2027 года, и постановление правительства предлагает сделать то же самое в Литве», — рассказал он.

По данным МВД Литвы, Департамент миграции ежедневно получает 30-40 новых заявлений на временный вид на жительство для лиц, которые не могут вернуться в свою страну. Сейчас украинские виды действуют до марта следующего года; после принятия постановления их продлят еще на год.

«Это означает, что административная нагрузка на лиц, имеющих вид на жительство с более длительным сроком действия, уменьшится, нагрузка на сотрудников Департамента миграции также уменьшится, и будет легче управлять потоком замены видов на жительство по мере приближения 4 марта 2026 года, поскольку у некоторых лиц уже есть вид на жительство с более длительным сроком действия», — отметило министерство.

Продление срока временной защиты в Литве также позволяет иностранцам, которые там работают, не изучать литовский язык. Кроме того, в начале июля литовское правительство приняло решение, что беженцы, находящиеся под временной защитой, не должны знать литовский язык.

Напомним, ранее мы писали о том, что ждет миллионы украинских беженцев после 2027 года в странах ЕС, которые предоставили временную защиту.