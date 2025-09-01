Одна из стран ЕС с 1 сентября ужесточила правила въезда для украинцев

Флаг Латвии / © Reuters

Латвия с 1 сентября 2025 года вводит новые правила пересечения границы для иностранных граждан. Изменения касаются граждан Украины, а также лиц из России, Бразилии, Швейцарии и других стран, которые не входят в Европейский Союз, НАТО или Организацию европейского экономического развития (ОЕЭР).

Об этом сообщает LRT.

По новым требованиям, все путешественники должны подавать онлайн-анкету не позднее чем за 48 часов до въезда в Латвию. Это правило касается как обычных поездок, так и транзитных путешествий.

В анкете нужно указать основную цель поездки, точные сроки пребывания, маршрут движения и место жительства. Кроме того, система запрашивает информацию о службе в государственных органах или участии в выборах — как собственную, так и членов семьи.

Подавать анкету имеет право только лично тот человек, который планирует въезд в Латвию. Отдельного разрешения ждать не нужно: после обработки анкеты подтверждение присылается автоматически на электронную почту.

Отсутствие заполненной анкеты может иметь серьезные последствия. Путешественника могут не впустить в страну, а также предусмотрен штраф в размере 2000 евро. Проверка данных может проводиться не только на границе, но и внутри страны, если органы безопасности обнаружат потенциальные риски.

Кого касаются новые правила

Граждан Украины, в том числе тех, кто имеет временную защиту или вид на жительство в другой стране ЕС.

Граждан России и Беларуси.

Граждан других государств, не входящих в ЕС, НАТО или ОЕЭР.

Подать анкету можно на официальном сайте eta.gov.lv, который открыт для заполнения с 29 августа 2025 года. Более подробную информацию и инструкции можно найти на ресурсах латвийского правительства.

