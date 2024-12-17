Одна из стран ЕС срочно выделила Украине почти 41 млн евро, чтобы был свет в стране

Великобритания учитывает все риски и помогает Украине, чтобы люди имели свет.

Великобритания выделила 35 миллионов фунтов (41 млн евро) на возобновление энергосети Украины.

Об этом сообщило правительство Великобритании.

Премьер-министр Великобритании объявил о выделении 35 миллионов фунтов стерлингов на экстренную помощь Украине для восстановления энергосистемы и поддержки уязвимых слоев населения во время зимы.

Он сказал, что в рамках помощи Украине Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на экстренные энергетические потребности, восстановление электрической сети и защиту энергетической инфраструктуры. Дополнительно 15 миллионов фунтов будут предоставлены для гуманитарной поддержки, а 10 миллионов фунтов через УВКБ ООН – в помощь семьям, пострадавшим от агрессии России.

"Эти санкции усилят давление на застопоренную военную экономику Путина, в то время как мы укрепляем позиции Украины, предоставляя новое финансирование для экстренной поддержки, чтобы удовлетворить ее гуманитарные нужды и провести жизненно важный ремонт энергетической системы, чтобы помочь украинцам пережить третью зиму незаконного полномасштабного вторжения, – говорится в сообщении.

Напомним, на саммите G7 премьер-министр Великобритании объявит о предоставлении Украине до 242 миллионов фунтов стерлингов для поддержки гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей, а также для долгосрочного восстановления экономики.

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