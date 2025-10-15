Одна из стран ЕС уменьшает поддержку украинских беженцев: какие льготы отменят

Украинским беженцам в Латвии снизят поддержку

Правительство Латвии утвердило поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие отказ от некоторых мер финансовой помощи . В частности, будут отменены единовременные выплаты по началу работы и самозанятости, а также бесплатный проезд в общественном транспорте. Министерство внутренних дел объясняет, что поток беженцев стабилизировался, а ситуация на рынке труда для украинцев постепенно улучшается.

Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

Сокращение финансирования и стабилизация потока

Министерство внутренних дел Латвии отмечает, что поток прибывающих в страну граждан Украины значительно меньше, чем в первые годы войны, хотя ежемесячно статус временной защиты регистрируют 500-600 человек. При этом в 2025 году значительно возросло количество лиц, чей статус временной защиты был аннулирован из-за неподачи заявления на новое разрешение на жительство.

На реализацию плана поддержки в 2025 году Кабинет министров выделил 65 млн. евро, а в 2026 году финансирование будет сокращено до 39,7 млн. евро. Учитывая это, необходимо просмотреть корзину мероприятий поддержки и услуг.

Какие льготы отменяются

Изменения, предусмотренные законопроектом, который еще предстоит принять парламенту, касаются нескольких важных сфер, а именно трудоустройства, проезда, медицинского обслуживания и ввоза животных.

Выплаты для трудоустройства

В настоящее время государство обеспечивает украинцу, который начинает трудовую деятельность в Латвии или становится самозанятым лицом, единовременную помощь в размере одной минимальной месячной зарплаты.

«Учитывая, что украинцы принимают участие в латвийском рынке труда и занимаются хозяйственной деятельностью, а также наличие других общих механизмов поддержки занятости, продолжение поддержки утратило актуальность», — считают в министерстве.

По данным Министерства финансов, в июне этого года в трудовых отношениях находилось 9909 украинцев , и их количество и размер доходов постепенно возрастают с 2022 года. Граждане Украины при этом сохраняют право на услуги Государственного агентства занятости в том же объеме, что и граждане Латвии.

Проезд и медицинские услуги

Раньше украинцы могли пользоваться общественным транспортом бесплатно для облегчения передвижения. Законопроект предусматривает, что в дальнейшем:

граждане Украины получат такие же льготы на проезд, как и другие категории латвийских льготников;

украинцы не будут освобождаться от пациентского взноса при получении медицинских услуг;

граждане Украины сохранят право на получение финансируемых государством медицинских услуг в том же объеме, что и лица, застрахованные в Латвии в рамках государственного обязательного страхования.

Регистрация животных

Согласно новому законопроекту расходы на регистрацию животных и соблюдение обязательных санитарных требований больше не будут покрываться для граждан Украины за счет государства. Это означает, что владельцы домашних любимцев, которые находятся в Латвии под временной защитой, теперь будут самостоятельно нести эти финансовые обязательства.

Ранее такие расходы могли быть компенсированы или возмещены в рамках пакета поддержки. Теперь же эти средства не будут больше выделяться из государственного бюджета.

Напомним, в Польше заявили, что больше не могут принимать украинцев . Варшава отмечает необходимость интеграции и ассимиляции вновь прибывших во избежание социальных проблем.