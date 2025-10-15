- Дата публикации
Одна из стран ЕС уменьшает поддержку украинских беженцев: какие льготы отменят
Правительство Латвии одобрило отмену ряда финансовых мер поддержки для украинцев, в том числе единовременные выплаты для начала работы и льготный проезд.
Правительство Латвии утвердило поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие отказ от некоторых мер финансовой помощи . В частности, будут отменены единовременные выплаты по началу работы и самозанятости, а также бесплатный проезд в общественном транспорте. Министерство внутренних дел объясняет, что поток беженцев стабилизировался, а ситуация на рынке труда для украинцев постепенно улучшается.
Об этом сообщает латвийское издание Delfi.
Сокращение финансирования и стабилизация потока
Министерство внутренних дел Латвии отмечает, что поток прибывающих в страну граждан Украины значительно меньше, чем в первые годы войны, хотя ежемесячно статус временной защиты регистрируют 500-600 человек. При этом в 2025 году значительно возросло количество лиц, чей статус временной защиты был аннулирован из-за неподачи заявления на новое разрешение на жительство.
На реализацию плана поддержки в 2025 году Кабинет министров выделил 65 млн. евро, а в 2026 году финансирование будет сокращено до 39,7 млн. евро. Учитывая это, необходимо просмотреть корзину мероприятий поддержки и услуг.
Какие льготы отменяются
Изменения, предусмотренные законопроектом, который еще предстоит принять парламенту, касаются нескольких важных сфер, а именно трудоустройства, проезда, медицинского обслуживания и ввоза животных.
Выплаты для трудоустройства
В настоящее время государство обеспечивает украинцу, который начинает трудовую деятельность в Латвии или становится самозанятым лицом, единовременную помощь в размере одной минимальной месячной зарплаты.
«Учитывая, что украинцы принимают участие в латвийском рынке труда и занимаются хозяйственной деятельностью, а также наличие других общих механизмов поддержки занятости, продолжение поддержки утратило актуальность», — считают в министерстве.
По данным Министерства финансов, в июне этого года в трудовых отношениях находилось 9909 украинцев , и их количество и размер доходов постепенно возрастают с 2022 года. Граждане Украины при этом сохраняют право на услуги Государственного агентства занятости в том же объеме, что и граждане Латвии.
Проезд и медицинские услуги
Раньше украинцы могли пользоваться общественным транспортом бесплатно для облегчения передвижения. Законопроект предусматривает, что в дальнейшем:
граждане Украины получат такие же льготы на проезд, как и другие категории латвийских льготников;
украинцы не будут освобождаться от пациентского взноса при получении медицинских услуг;
граждане Украины сохранят право на получение финансируемых государством медицинских услуг в том же объеме, что и лица, застрахованные в Латвии в рамках государственного обязательного страхования.
Регистрация животных
Согласно новому законопроекту расходы на регистрацию животных и соблюдение обязательных санитарных требований больше не будут покрываться для граждан Украины за счет государства. Это означает, что владельцы домашних любимцев, которые находятся в Латвии под временной защитой, теперь будут самостоятельно нести эти финансовые обязательства.
Ранее такие расходы могли быть компенсированы или возмещены в рамках пакета поддержки. Теперь же эти средства не будут больше выделяться из государственного бюджета.
