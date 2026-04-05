Одна из стран ЕС внедряет изменения: что надо знать украинским беженцам

Украинские беженцы

В Германии в апреле этого года введут некоторые нововведения, которые будут важными для украинских беженцев. Речь идет о полноценном запуске системы биометрического контроля EES в аэропортах и закрытии популярной программы бонусов для кредитных карт от Deutsche Kreditbank.

Как сообщает издание Ацѕnews.de, до 9 апреля во всех аэропортах и морских портах Германии усилят меры безопасности из-за запуска системы въезда/выезда (EES).

Для украинцев как граждан третьей страны это означает обязательную сдачу биометрии: отпечатков пальцев и фото лица прямо в терминале. Система будет хранить эти данные три года.

Это приведет к небольшим задержкам при пересечении границы из-за очередей.

Кроме того, некоторые неудобства возникнут для украинцев в Германии, которые пользовались программой Miles & More, которая позволяла накапливать бонусы во время перелетов рейсами авиакомпаний-партнеров (Lufthansa, LOT, Austrian, SWISS и т.д.).

До 30 апреля все кредитные карты Deutsche Kreditbank (DKB) перестанут обслуживать эту программу, которая переходит к Deutsche Bank.

Для продолжения накопления бонусов необходимо открыть новый счет в Deutsche Bank, пройти проверку кредитоспособности и анализ доходов и оформить новую карту Mastercard.

Правила для украинских беженцев меняются — последние новости

Напомним, Канада расширяет поддержку для беглецов от войны: украинские граждане, прибывшие по экстренной программе CUAET, получили дополнительное время для легализации своего статуса. В частности, срок подачи заявок на продление разрешений на трудоустройство был официально пролонгирован до 31 марта 2027 года.

Австрия официально определила главный правовой механизм для украинцев, которые планируют остаться в стране после завершения действия временной защиты. Основным инструментом становится карта Rot-Weiß-Rot Karte Plus (RWR+). Этот формат является наиболее практичным для тех, кто уже интегрировался, работает и стремится изменить специальный режим на обычный вид на жительство.