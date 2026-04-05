Одна из стран ЕС внедряет изменения: что надо знать украинским беженцам
В Германии состоится полноценный запуск системы биометрического контроля EES и закрытие программы бонусов для популярных кредитных карт.
В Германии в апреле этого года введут некоторые нововведения, которые будут важными для украинских беженцев. Речь идет о полноценном запуске системы биометрического контроля EES в аэропортах и закрытии популярной программы бонусов для кредитных карт от Deutsche Kreditbank.
Как сообщает издание Ацѕnews.de, до 9 апреля во всех аэропортах и морских портах Германии усилят меры безопасности из-за запуска системы въезда/выезда (EES).
Для украинцев как граждан третьей страны это означает обязательную сдачу биометрии: отпечатков пальцев и фото лица прямо в терминале. Система будет хранить эти данные три года.
Это приведет к небольшим задержкам при пересечении границы из-за очередей.
Кроме того, некоторые неудобства возникнут для украинцев в Германии, которые пользовались программой Miles & More, которая позволяла накапливать бонусы во время перелетов рейсами авиакомпаний-партнеров (Lufthansa, LOT, Austrian, SWISS и т.д.).
До 30 апреля все кредитные карты Deutsche Kreditbank (DKB) перестанут обслуживать эту программу, которая переходит к Deutsche Bank.
Для продолжения накопления бонусов необходимо открыть новый счет в Deutsche Bank, пройти проверку кредитоспособности и анализ доходов и оформить новую карту Mastercard.
