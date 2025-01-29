Одна из стран ЕС выделила отдельные полки под украинские товары

На полках будет от консервации до шоколада.

В Канаде, в супермаркете Loblaws в Этобико, которой у Торонто, была открыта полочка с украинскими товарами.

Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.

"На полочке вы найдете любимые бренды, которые хорошо знакомы каждому украинцу: "Нежин", "Наш сок", "Yogoda", "Сладкий мир", "Верес", "Кофе из Львова", "Киевхлеб", "Галка", "Spell2 и многие другие. Это не просто товары — это настоящий вкус дома, который теперь доступен украинцам в Канаде и всем, кто хочет открыть для себя неповторимые вкусы Украины, – рассказала она, о том, что есть сейчас.

По ее словам, поддержка украинских производителей и расширение их доступа к канадскому рынку является важным шагом по укреплению экономической стабильности Украины. Она отметила, что этот процесс не только способствует развитию экономических связей, но помогает популяризировать украинскую культуру, традиции и вкус на международной арене, повышая узнаваемость Украины в мире.

Напомним, цены в Украине продолжают расти, в частности, молоко дорожает из-за дефицита, а масло уже трудно найти дешевле 100 гривен.

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