Одна из стран ЕС выразила готовность направить миротворцев в Украину

Военное присутствие в Украине будет зависеть от дальнейших переговоров и развития ситуации.

После консультаций правительство и парламент Дании приняли решение о потенциальном размещении войск в рамках миротворческой миссии в Украине.

Об этом рассказали министры иностранных дел и обороны Дании Ларс Лекке Расмуссен и Троэльс Лунд Поульсен в комментарии журналистам, передает DR.

"Важно, чтобы мы в Европе посылали правильные сигналы как Путину, так и Вашингтону. Это то, что мы делаем сегодня, говоря: "Если дойдет до того, что прекращение огня или мирное соглашение потребуют европейского присутствия, Дания в принципе готова это сделать", – сказал Расмуссен.

В свою очередь министр обороны Дании Поульсен подчеркнул, что решение по отправке войск в Украину будет принято в зависимости от развития событий, а пока планов нет.

Напомним, правительство Великобритании в среду, 5 марта, провело переговоры с представителями почти 20 стран, заинтересованных в участии в "коалиции добровольцев", возглавляемой Британией и Францией. Миссия коалиции – развертывание миротворческих сил в Украине после заключения мирного соглашения.

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