Одна из стран ЕС заявила о готовности перевозить украинское зерно по железной дороге

В Латвии сообщили, что готовы перевозить украинское зерно. В год страна может транспортировать от 500 тысяч до одного миллиона тонн урожая.

Национальная государственная железнодорожная компания Латвии (LDz) рассматривает возможность этой осенью заняться перевозкой украинского зерна.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление главы правления компании Риналдса Плявниекса.

Он вспомнил, что раньше скептически относился к возможностям перевозки украинского зерна по железной дороге через Латвию, мол, в таких перевозках нужно проводить перезагрузку дважды.

"К лету этого года я относился к этому вопросу абсолютно скептически и считал, что в индустриальных масштабах это невозможно", — сказал Плевниекс.

В то же время он заявил, что технологические возможности логистики и перезагрузки настолько развились, что процесс перевалки может быть гораздо более оперативным.

"Сейчас появилась возможность для перевозки украинского зерна", — сказал Плевниекс.

Он добавил, что через Латвию за год можно будет перевезти от примерно 500 тысяч до одного миллиона тонн украинского зерна. Транспортировка зерна из Украины через Латвию может начаться уже этой осенью.

Напомним, недавно значительную часть украинской сельскохозяйственной продукции вывозили из страны через три порта на Черном море в рамках "зернового соглашения". Кремль объявил о нежелании продолжать соглашение в середине июля, объяснив это невыполнением части договоренностей, затрагивающих интересы РФ. После этого российские войска начали регулярно обстреливать портовую инфраструктуру Одессы, Измаила и других городов Украины.

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