Одна из стран ЕС заявила о росте потока беженцев из Украины – подробности

В одной из стран Евросоюза растет количество украинских беженцев.

В Литве с ноября 2023 года увеличился поток беженцев из Украины. За последнюю неделю ноября в страну ЕС прибыли и зарегистрировались 173 гражданина Украины.

Об этом сообщает Delfi.lt.

С начала полномасштабной войны в Литву прибыло почти 83 тысяч украинских беженцев, из которых более 12 тысяч — дети.

По данным Вильнюсского офиса Международной организации по миграции (МОМ), сейчас более 30 тысяч беженцы уже вернулись в Украину.

По данным Госагентства Литвы, еще в октябре регистрировалось 15-17 украинцев за сутки, которые прибывали в Литву. В начале ноября средний показатель вновь вырос до 20-25 человек за сутки.

Больше всего украинских беженцев осело в Вильнюсе — 20 тыс. человек, около 10 тысяч — в Каунасе, еще 6,5 тысячи живут в Алитусе и Клайпеде.

По данным Государственного агентства данных, в Литве работают 98% совершеннолетних украинцев (около 55 тысяч человек). В целом наиболее популярные сферы деятельности следующие:

торговля (продавцы, менеджеры по продажам, консультанты или кассиры) – 4 тысячи украинцев;

здравоохранение (медсестры, психологи, стоматологи, фармацевты) – 3 тысячи человек;

гастрономия (повара, кондитеры и технологи пищевых продуктов и напитков) – чуть более 3 тысяч украинцев.

Исследование Международной организации по миграции Литвы показало, что количество украинцев, которые намерены остаться в Литве на более длительное время, растет. Если в первые дни войны украинские беженцы искали помощи с финансами, жильем и документами, то сейчас люди из Украины больше всего заинтересованы в курсах литовского языка, после которых они смогут получить квалифицированную работу.

Раньше мы писали, на какие вакансии и зарплаты могут рассчитывать украинцы в Литве без знания языка.

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