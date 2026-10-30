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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Одна из стран Европы готовит масштабное расширение армии: начнет действовать всеобщий призыв

К этому времени страна планирует подготовить необходимую инфраструктуру для размещения новобранцев и научить дополнительных инструкторов.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Флаг Литвы

Флаг Литвы / © Getty Images

Литва планирует перейти к общему призыву на военную службу с 2032 года. Соответствующее решение принял Государственный совет по обороне, в состав которого входят руководители страны и национальной оборонной системы.

Об этом сообщает LRT.

Президент Литвы Гитанас Науседа пояснил, что избранную дату связали с необходимостью подготовиться к увеличению количества призывников. До 2032 г. государство должно вложить средства в обустройство мест для их размещения и обеспечить подготовку достаточного количества инструкторов.

«Мы решили, что общий призыв будет введен с 2032 года», — заявил Науседа после заседания совета.

Он также уточнил, что женщины и дальше смогут поступать на военную службу добровольно.

В настоящее время литовские вооруженные силы ежегодно пополняют более 5 тысяч молодых мужчин. После перехода к общему призыву этот показатель, по прогнозу президента, может возрасти примерно до 7,5 тысяч человек в год.

Такой расчет учитывает демографическую ситуацию в стране, а также то, что часть молодежи не сможет служить состоянием здоровья.

Науседа подчеркнул и необходимость согласовать подготовку новых призывников с регулярным обновлением военных навыков резервистов. По его словам, оба направления должны развиваться должным образом.

«Мне кажется, что это (внедрение призыва с 2032 года. — Ред.) оптимально», — отметил глава государства.

Кроме того, Совет национальной обороны Литвы поддержал расширение возможностей прохождения службы. В частности, призывникам могут разрешить подготовку операторов беспилотников, помогать Государственной пограничной службе или работать пожарными.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что Россия испытывает пределы пятой статьи Североатлантического договора, совершая провокации и гибридные атаки.

Мы ранее информировали, что Литва привлекает военных к охране границы с эсклавом России Калининградской областью.

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