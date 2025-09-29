Одна из стран Европы срочно вызвала на службу резервистов: что известно

Армия / © Associated Press

В Дании в воскресенье, 28 сентября, был объявлен срочный вызов резервистов на службу. Это беспрецедентное для страны решение было принято из-за инцидентов с неизвестными дронами в датском воздушном пространстве.

Об этом пишет TV2.

На службу вызвали «несколько сотен» военнослужащих резерва. В повестках прямо указано, что причиной являются инциденты с дронами, и солдатам поручили явиться как можно скорее.

Собеседники издания уточнили, что срочный вызов является частью подготовки к возможному развертыванию резервистов на территории Дании. TV2 подчеркивает, что такие оперативные вызовы в выходной день крайне необычны для страны.

Хотя официальная численность резерва не раскрывается, в 2013 году ее оценивали около 3000 человек. Глава Главной организации персонала резерва Дании Еспер Шнайдер отказался комментировать детали вызова, но отметил, что резерв регулярно привлекается как к тренировкам, так и к выполнению оперативных задач.

Напомним, вечером 22 сентября и в течение ночи 23 сентября аэропорт датского Копенгагена приостановил работу из-за движения неизвестных дронов. БПЛА остановили взлеты и приземления почти на четыре часа. Беспилотники не сбивали. Полиция начала расследование.

В ночь на 25 сентября в Дании закрыли аэропорт из-за дронов. Временно приостанавливал работу аэропорт аэропорта Ольборг на севере страны.

Впоследствии Дания заявила, что стала жертвой «гибридной атаки» после серии активности дронов, заставивших закрыть пять аэропортов, включая Копенгаген.

Министр обороны страны Трульс Лунд Поульсен назвал это систематическим актом, а премьер-министр Мэтте Фредериксен отказалась исключать причастность России. Эксперты объясняют, зачем Москва могла нацелиться на далекую страну НАТО, активно поддерживающую Украину.