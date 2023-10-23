Одна из стран Европы существенно сократит поддержку беженцев из Украины – что известно

Правительство Ирландии планирует сократить программу поддержки украинских беженцев. Так, бесплатное размещение украинцев, которые будут прибывать в страну, могут ограничить до 3 месяцев. Также в правительстве обсуждается сокращение социальных выплат украинцам.

Об этом сообщает The Irish Examiner.

Отмечается, что соответствующий документ о сокращении помощи украинцам в скором времени подадут в Кабинет министров Ирландии.

В изменениях предусмотрено, что после трех месяцев пребывания в государственном жилье украинцам придется искать квартиру в аренду или варианты по схеме предложения жилья.

Изменения будут касаться только тех украинцев, которые будут прибывать в Ирландию.

Так, источник в правительстве сообщил, что ограничение времени на размещение приведет помощь с жильем Ирландии в соответствие с другими странами ЕС. В частности, в Чехии украинские беженцы имеют право на пребывание в государственном жилье максимум 150 дней, в Польше – 120 дней, затем им нужно оплачивать 50% от стоимости, а после 180 дней – 75%.

Правительство Ирландии также должно рассмотреть вопрос о сокращении социальных выплат украинцам, но не в ближайшее время. В настоящее время страна выплачивает 220 евро в неделю для беженцев из Украины.

По состоянию на 5 октября выплаты получали 40 995 совершеннолетних украинцев. Также выплачивалось пособие на 20 414 детей, одобрено 197 заявок о доплате к квартплате. Отчеты о доходах свидетельствуют о том, что в Ирландии работают 15 тысяч украинцев, больше всего – в гостиничном секторе.

Недавно в Ирландии уже ввели изменения в правила для украинцев. В частности, с 9 октября приостановили право на 7-дневное отсутствие (в течение 6 месяцев) в гостинице, которую оплачивает государство. Оставляющие отель на длительное время рискуют потерять место.

Убежище в Ирландии получили почти 97 тысяч украинцев, более 73 тысяч предоставляют государственное жилье, которое обходится в 1,5 млрд евро в год. В то же время в страну продолжают прибывать украинцы – до 200 человек каждый день.

Напомним, в Германии высказались о "высоких" выплатах украинским беженцам – скандальное заявление.

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