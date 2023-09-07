Одна из стран Европы заявила, что "никогда не выдаст" сбежавших от мобилизации мужчин из Украины

В Австрии заявили, что они "никогда не выдадут" уклонистов из Украины, незаконно сбежавших от мобилизации. Там заявили, что это будет считаться "посягательством на их независимость".

Об этом пишет австрийское издание eXXpress со ссылкой на спикера Министерства внутренних дел Австрии.

В Австрии заявили, что "никогда не выдадут убежавших из Украины от мобилизации".

"Это было бы серьезным посягательством на наш суверенитет, мы никогда не сделаем этого. Это была бы попытка вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в наш суверенитет, никто не может даже подумать, что Австрия на это пойдет", — прокомментировал представитель австрийского МВД.

По данным издания, в Австрии проживает 14 тысяч украинцев, пригодных к военной службе.

"В нашей стране 14 000 мужчин в возрасте от 18 до 54 лет. Они зарегистрированы как беженцы — это 28 батальонов для украинских Вооруженных сил", — отмечает издание.

Также издание под новостью опубликовало опросник для своих читателей, должна ли Австрия заботиться о мужчинах-беженцах из Украины. Большинство читателей считают, что пригодные для службы в армии украинцы должны защищать свою страну.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия пояснил, что тех мужчин, которые выехали за границу с помощью поддельных справок о "непригодности" к мобилизации, могут экстрадировать в Украину и наказать их в соответствии с законодательством.

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