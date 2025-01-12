Швейцария готова организовать на своей территории встречу избранного президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет издание Le Temps.

В МИДе страны уточнили, что организуют встречу, если Вашингтон и Кремль сами об этом попросят.

Представитель дипломатического ведомства подчеркнул, что все стороны информированы о готовности Швейцарии провести мирные переговоры.

"После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира", – сказал представитель МИД Швейцарии.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о намерении организовать встречу с кремлевским диктатором. По его словам, желание встретиться выразил Путин.

Политолог, политконсультант, кандидат философских наук Андрей Городницкий в эфире "КИЕВ 24" рассказал, что Трамп будет говорить с Путиным с позиции силы.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что Путин якобы готов ко встрече с Трампом. Также он добавил, что для этого нужна "политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога".

"Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в частности, с президентом США Дональдом Трампом. Президент неоднократно об этом говорил, мы неоднократно об этом говорили, и никаких условий для этого не нужно", – заявил Песков.

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