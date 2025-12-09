Одна из стран Евросоюза объявила чрезвычайное положение - подробности

ППО / © tsn.ua

Правительство Литвы объявило режим чрезвычайной ситуации из-за воздушных зондов, которые прилетают с территории Беларуси. По данным литовских властей, речь идет о воздушных шарах и зондах, используемых для незаконного перемещения грузов через границу.

Об этом пишет BILD.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что решение ввести режим ЧС связано не только с нарушением правил воздушного пространства, но и с угрозами для национальной безопасности страны.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала такие действия «неприемлемой гибридной атакой» на страну ЕС.

Официальный Минск отвергает все обвинения и утверждает, что имеет к инцидентам непричастность.

Напомним, ранее мы писали о том, что 15 ноября, рядом с Вильнюсским аэропортом в Литве был зафиксирован полет дрона в закрытой зоне.