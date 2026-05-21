Одна из стран набросилась на Украину и требует извинений: что произошло

Флаг Греции / © pixabay.com

Реклама

В Греции заявляют, что Украина должна извиниться за морской дрон со взрывчаткой, которую обнаружили возле популярного курортного острова Лефкада. Афины требуют гарантий от Киева, что подобные инциденты больше не повторятся.

Об этом заявил министр обороны Греции Никос Дендиас сообщают CNN Greece и SKAI .

Глава греческого Минобороны заявил, что «нет никаких сомнений, что это украинский морской беспилотник», который был «особо опасен».

Реклама

По его словам, БПЛА представлял угрозу для гражданских судов в море и мог привести к человеческим жертвам. Он привел пример возможного столкновения беспилотника с пассажирским кораблем.

«Если бы любой круизный лайнер двигался из Венеции в Восточное Средиземноморье и попал на этот маршрут, и столкнулся с этим объектом, этот лайнер мог бы пойти ко дну», — заявил Никос Дендиас.

Он также добавил, что из-за такой угрозы Украина «нам должна очень большое извинение».

«Помимо извинений Украина должна предоставить нам абсолютную гарантию того, что что-то подобное больше не повторится в нашем регионе», — подчеркнул он.

Реклама

В то же время министр уточнил: пока никаких официальных демаршей не было сделано. Афины ожидают официальной отправки выводов от Генштаба в Министерство иностранных дел, прежде чем принимать официальные меры.

Дрон в водах Греции

Внутри мая власти Греции заявили, что расследуют появление боевого дрона у своих берегов. Аппарат упал вблизи острова Лефкада в Ионическом море после того, как операторы потеряли над ним управление и дрон сбился с маршрута.

Аппарата может быть украинским морским дроном Magura V3. По всей вероятности, его потенциальной целью могли быть российские нефтяные и газовые суда в Средиземном море.

Дата публикации 15:40, 19.05.26 Количество просмотров 23 Эстония впервые сбила дрон, нарушивший воздушное пространство страны

Новости партнеров