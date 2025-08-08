Одна из стран начала отказывать украинцам в постоянном приюте

Великобритания сталкивается с огромной нагрузкой на миграционную систему

С начала года Великобритания начала массово отказывать украинцам в предоставлении постоянного убежища. В своих рекомендациях Министерство внутренних дел отмечает, что западные регионы Украины достаточно безопасны, и на этом основании отклоняет заявления.

Об этом пишет BBC.

Это не значит, что украинцы должны немедленно покинуть страну: их визы можно продлить на полтора года. Но для людей это означает еще больше неопределенности и невозможность обеспечить будущее в стране, которая за годы войны на родине стала для многих новым домом.

Британское правительство запустило программу Homes for Ukraine («Дома для Украины») в середине марта 2022 года, в первый год войны. Она позволяла украинцам, которые не имели никаких связей с Великобританией, получить приглашение от спонсоров — британских граждан, готовых принять в своем доме убегающих от войны.

Украинцы, прибывшие по этой программе, получали право на три года работать и учиться, пользоваться государственной медициной, получать социальные выплаты и не менее шести месяцев жить у своих спонсоров.

С начала запуска программы до марта 2025 года, когда обнародовали последнюю статистику, в Великобританию прибыли около 165 тысяч украинцев.

С самого начала запуска украинской программы правительство Великобритании подчеркивало, что это временная мера, позволяющая переждать войну в безопасном месте.

«Мы всегда четко заявляли, что программы, связанные с Украиной, не являются способом иммиграции в Великобританию. Это отвечает стремлению правительства Украины, которому нужно, чтобы его граждане вернулись и помогли восстанавливать страну, когда это станет безопасно», — говорится в официальных документах.

Несмотря на это, формально у желающих остаться украинцев был шанс: в Великобритании можно получить постоянное разрешение на проживание после десяти лет легального пребывания в стране.

Но в ноябре 2024 года Министерство внутренних дел (Home Office) изменило миграционные правила в соответствии со своим первоначальным обещанием, данным украинцам: даже если кто-то проживет более десяти лет по украинской программе, этот человек не сможет претендовать на постоянное разрешение на проживание.

Поэтому некоторые украинцы решили отправиться на постоянный статус другим путем. Одним из таких вариантов является статус беженца, который предоставляется в случае вероятного преследования по одному из пяти критериев, определенных Женевской конвенцией 1951: раса, религия, национальность, политические убеждения или принадлежность к определенной социальной группе.

Ранее сообщалось, что сократить выплаты для беженцев из Украины, недавно приехавших в страну намерены в Германии.