Одна из стран НАТО анонсировала большой пакет военной помощи Украине

Дания анонсировал большой пакет военной помощи Украине / © pixabay.com

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В Дании анонсировали 25-й пакет военной помощи Украине на 6,7 млрд крон (970 млн долларов), который будет финансироваться на средства Украинского фонда в течение 2025-2027 годов.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Дании.

Основные направления поддержки — противовоздушная оборона, артиллерия и военно-воздушные силы Украины.

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«Ситуация с безопасностью быстро меняется. Поэтому очень важно, чтобы Дания продолжала свою масштабную поддержку Украины…25-м пакетом помощи мы подчеркиваем нашу поддержку Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — отметил глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что этот пакет помощи «усилит боевую мощь Украины».

«Безопасность Украины имеет решающее значение для будущего всей Европы. Я надеюсь, что наша помощь вдохновит других союзников оказать еще большую поддержку», — заявил Расмуссен.

В 2025-2027 годах Дания выделит 1,4 млрд крон для передачи Украине артиллерии и боеприпасов. Также средства направят на усиление противовоздушной обороны, поддержку коалиции беспилотников и развитие ІТ-коалиции.

Кроме этого, финансирование предусматривает инвестиции в украинскую оборонную промышленность, учитывая успешный опыт «датской модели».

Дания в течение нескольких лет продолжит финансирование, чтобы поддержать текущие усилия по поощрению союзников делать взносы по этой модели.

«Датская модель» показала, что в Украине есть потенциал для производства и поставки оборудования для украинской борьбы за свободу. Дания должна продолжать инвестировать в это, и я надеюсь, что другие страны еще больше последуют нашему примеру», — подчеркнул министр обороны Дании.

Напомним, Белецкий объяснил, без чего будет очень сложно.