Одна из стран НАТО готовится к нападению РФ и наращивает военное производство — подробности

Одна из европейских стран, а именно Эстония, как и другие государства Запада, осознают реальную угрозу РФ и не исключают нападение.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По его словам, страны Альянса должны быть готовы к тому, что Россия может напасть.

"Мы не можем этого исключать, если это правильное слово. Поэтому, конечно, мы должны быть к этому готовы. В конце концов, мы фактически это уже видели", — сказал Ханно Певкур.

Ханно Певкур отметил, что падение обломков БпЛА в Румынии и российские ракеты на территории Польши не являются классическим "нападением на НАТО", ведь целью всех этих атак была Украина, но и страны Альянса должны быть готовы.

Эстонский министр заявил, что Россия – это угроза и не только для Эстонии, но и для всего Запада.

"А когда есть угроза, то должен быть наш ответ на нее. Ища этот ответ, надо отдавать себе отчет: единственное, что понимают россияне, – это язык силы", – сказал он.

По словам главы Минобороны, в Эстонии наращивают военное производство и увеличили затраты на оборону до более трех процентов ВВП.

"Поэтому мы закупаем много боеприпасов. Именно поэтому мы создали новые региональные планы для стран НАТО. Это наш ответ на ту угрозу, которую Россия сейчас представляет для Запада", — добавил Певкур.

Напомним, разведка Эстонии уже сообщала, что Кремль решил игнорировать масштабную проблему на Курщине. После уничтожения мостов через реку Сейм у россиян возникла дилемма отступить и оставить для ВСУ новые территории или использовать ресурсы для восстановления связующего пути.

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