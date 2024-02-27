Одна из стран НАТО не исключает отправки своих войск в Украину

Власти Франции подчеркнули, что нельзя позволить России выиграть войну в Украине.
Франция, страна-член НАТО, не исключает вероятности отправки своих военных в Украину.
Такое заявление сделал премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за президентом Эммануэлем Макроном, пишет Ouest-France.
"Мы не можем согласиться с тем, что Россия должна выиграть эту войну, что авторитарная страна должна силой взять под контроль демократическую страну. Потому что за Украиной мы стоим", — заявил он.
Французский премьер подчеркнул, что их страна будет в дальнейшем поддерживать Украину.
"Если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, это потому, что они видят эту угрозу. Мы с Украиной с первого дня. Мы будем и дальше поддерживать украинцев", — заверил Атталь.
Напомним, ТСН.ua опубликовал статью, действительно ли военные стран-членов НАТО могут перебросить в Украину, когда и при каких условиях это может произойти.
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