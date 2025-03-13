Одна из стран НАТО объявила про новый пакет военной помощи Украине

Финляндия передаст Украине 28-й по счету пакет военной помощи на сумму около 200 миллионов евро.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает пресс-служба финского Минобороны.

"Как и в прошлом, содержание пакета помощи не раскрывается в деталях. Однако можно сказать, что на этот раз он включает, в частности, артиллерийские боеприпасы, в которых сейчас существует большая потребность", — подчеркнул министр обороны Финляндии.

Хяккянен заявил, что в Финляндии есть широкая политическая поддержка и национальное единодушие в вопросе помощи Украине.

"Также ценно, что нам удалось совместить поддержку Украины с укреплением внутренней безопасности поставок через программу промышленной поддержки", — отметил министр обороны Финляндии.

Также во время встречи министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Финляндии подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере оборонного сотрудничества. Документ предусматривает углубление сотрудничества в производстве боеприпасов, исследованиях и обмене информацией.

Напомним, в Финляндии объяснили, почему не могут направить миротворцев в Украину.

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