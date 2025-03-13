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Одна из стран НАТО объявила про новый пакет военной помощи Украине

Одна из стран НАТО объявила про новый пакет военной помощи Украине

Одна из стран НАТО объявила новый пакет военной помощи Украине / Фото: Associated Press

В пакет помощи войдут артиллерийские боеприпасы.

Финляндия передаст Украине 28-й по счету пакет военной помощи на сумму около 200 миллионов евро.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает пресс-служба финского Минобороны.

"Как и в прошлом, содержание пакета помощи не раскрывается в деталях. Однако можно сказать, что на этот раз он включает, в частности, артиллерийские боеприпасы, в которых сейчас существует большая потребность", — подчеркнул министр обороны  Финляндии.

Хяккянен заявил, что в Финляндии есть широкая политическая поддержка и национальное единодушие в вопросе помощи Украине.

"Также ценно, что нам удалось совместить поддержку Украины с укреплением внутренней безопасности поставок через программу промышленной поддержки", — отметил министр обороны Финляндии.

Также во время встречи министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Финляндии подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере оборонного сотрудничества. Документ предусматривает углубление сотрудничества в производстве боеприпасов, исследованиях и обмене информацией.

Напомним, в Финляндии объяснили, почему не могут направить миротворцев в Украину.

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