Одна из стран НАТО отменила запрет на ядерное оружие: что это означает

НАТО / © Associated Press

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Финляндия внесла изменения в законодательство, позволяющие импорт, транспортировку, снабжение и владение ядерным оружием на территории страны в случае необходимости для национальной обороны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Соответствующее решение принял парламент страны: 125 депутатов проголосовали «за», 61 — «против». Это изменение правил направлено на усиление оборонного потенциала страны в условиях современных вызовов безопасности и интеграцию Финляндии в оборонную архитектуру НАТО.

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Несмотря на принятие закона, в правительстве отмечают, что в настоящее время Финляндия не планирует размещать ядерные вооружения на своей территории. Основная цель шага — обеспечить возможность полноценного использования ядерных средств сдерживания Альянса для защиты государства.

«Этим предложением мы укрепляем оборону Финляндии и обеспечиваем полное использование ядерных средств сдерживания НАТО для защиты Финляндии», — отметил министр обороны Антти Хакканен, охарактеризовав это мероприятие как важное для безопасности страны.

Отметим, что законодательство Финляндии приведено в соответствие с правилами большинства членов НАТО, в состав которого страна официально присоединилась в 2023 году из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Этот шаг отражает более широкую тенденцию в Европе по пересмотру политики сдерживания.

Кроме того, Хельсинки рассматривает возможность приобщения к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по расширению французского ядерного потенциала сдерживания на европейские страны. Окончательное решение по этому вопросу ожидается осенью.

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Голосование в парламенте сопровождалось дискуссиями. Оппозиционные партии выразили недовольство процессом принятия решения, отметив, что правительству не удалось достичь необходимого в таких вопросах широкого парламентского консенсуса.

Напомним, Литва готова разместить на своей территории американское ядерное оружие и даже рассмотреть изменение конституции ради этого. Соответствующие переговоры с США уже продолжаются.

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