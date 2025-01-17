Одна из стран НАТО отреагировала на инициативу по отправке войск в Украину

В Латвии отметили, что разговоры о миротворческой миссии могут быть актуальны только после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Латвия пока сдержанно высказывается относительно возможности отправки своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии.

Об этом сообщило издание LSM.lv.

Министр обороны страны Андрис Спрудс отметил, что разговоры о такой миротворческой миссии могут быть актуальными только после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, поскольку пока нет конкретных предпосылок для ее реализации.

"Миссии разные. Просто сейчас о какой-то конкретной миссии в Украине говорить рано. Пока нет такого формата, таких прямых предпосылок. На тот момент, когда мы достигнем таких предпосылок или формата, тогда мы сможем говорить о следующих шагах", — отметил Спрудс.

Министр иностранных дел Латвии Баиба Браже воздержался от комментариев относительно возможности участия Латвии в миротворческой миссии в Украине.

Однако сейчас вопрос обсуждается на международных форумах, где рассматриваются различные сценарии обеспечения мира, в частности - как это повлияет на безопасность стран-участниц и как гарантировать защиту миротворцев.

Бывший командующий Национальных вооруженных сил Латвии Раймондс Граубе считает, что Латвия должна быть готова участвовать в такой миссии.

"Прежде всего, эту возможность нужно рассматривать, в этом нет сомнений. Мы всегда должны помнить, что, участвуя в таких операциях, мы ожидаем, что в похожих ситуациях получим аналогичную помощь. Это очень сильное и важное послание. Мы не можем только ждать помощи для себя и не приходить на помощь другим, кому она нужна", — отметил военный.

В то же время Граубе, как и Браже, заметил, что с подобными заявлениями не стоит спешить, поскольку существует много неопределенных аспектов.

"Здесь осложняющим фактором является - на каких условиях это мандат ООН, НАТО или коалиции? И самый неопределенный момент - условия мирного соглашения, потому что оно может быть заключено только после прекращения боевых действий, иначе мы окажемся вовлеченными в войну. Вопрос о миротворческой миссии в Украине стал актуальным несколько дней назад, когда президент Украины Владимир Зеленский признал, что этот вопрос обсуждался с Балтийскими партнерами", — подчеркнул Граубе.

По его словам, если будет заключен мир или перемирие с участием международных миротворцев, решение об участии Латвии в миссии будет принято на Совете национальной безопасности и в Кабинете министров, а окончательное слово об отправке контингента будет иметь Сейм.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс готов обсудить вопрос введения литовских войск в Украину, если Киев обратится с такой просьбой в западные страны.

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