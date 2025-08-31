Одна из стран НАТО установила "зубы дракона" на границе с Россией и Беларусью (фото)

На границе Литвы появились «зубы дракона». Фото: Литовская армия

Литва на этой неделе начала размещение противотанковых заграждений на ряде закрытых пограничных пунктов пропуска с Беларусью и Россией.

Об этом сообщила пресс-служба Литовской армии.

«На этой неделе военные инженерного батальона полковника Юоза Виткауса установили средства усиления охраны границы на ряде недействующих литовских пограничных контрольно-пропускных пунктах на границе с Беларусью и Россией: „зубы дракона“ размещены на недействующих пунктах Шумско, Лаворишке, Райгард, Латежери пограничных контрольно-пропускных пунктах с Беларусью, а также на неиспользуемом пограничном контрольно-пропускном пункте в Романшиках с Россией и в некоторых других местностях», — говорится в сообщении

В Минобороны Литвы отмечают: это не связано с российско-белорусскими учениями «Запад». Заграждение является частью большого плана укрепления рубежей, чтобы физически исключить въезд вражеской техники. Правительство анонсировало дальнейшее укрепление и других участков границы.

Напомним, Кремль осуществляет гибридную кампанию непосредственно против стран НАТО. Использует помехи GPS и пытается подорвать военную логистику на территории стран Альянса.