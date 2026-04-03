Одна из стран предоставила Украине базы для атак на российские суда в Средиземном море — RFI
Украинские военные получили доступ к секретным базам для атак на «теневой флот» РФ в Средиземном море.
Противостояние между Киевом и Москвой вышло за пределы Украины и распространилось на Африканский континент. Украинские силы развернули масштабную тайную операцию в Средиземном море.
Подробности о военном присутствии Украины в Ливии рассказало французское издание RFI со ссылкой на собственные источники.
Три секретные базы
По данным источников, более 200 украинских офицеров и экспертов уже размещены на западе Ливии. Это стало возможным благодаря соглашению с правительством в Триполи, которое стороны заключили в октябре прошлого года.
Украинцы дислоцируются на трех объектах. Первый – это академия ВВС в Мисрате, где также находятся силы Турции, Италии, США и британской разведки.
Вторая база расположена в городе Завия, недалеко от нефтяного комплекса Меллита. Она имеет прямой выход к морю и полностью оборудована для запуска воздушных и морских дронов. Третий объект в Триполи используется для координации действий.
Атаки на российский «теневой флот»
Именно с базы в Меллите украинские военные атакуют российские суда, пытающиеся обойти санкции. 4 марта 2026 года они ударили по российскому газовозу Arctic Metagaz, перевозившему сжиженный газ в Египет.
Эксперты подтверждают, что судно было поражено украинским морским дроном Magura V5. Беспилотник попал в машинное отделение, что привело к быстрому затоплению отсека и блокировке корабля.
Это не первая подобная операция. Еще 19 декабря 2025 года украинский беспилотник успешно атаковал российский нефтяной танкер Qendil в 250 километрах от побережья Ливии.
Что получает Ливия в обмен
В обмен на предоставление территорий для баз, украинские эксперты проводят интенсивные учения для ливийских военных, в том числе обучают их руководить беспилотниками.
В долгосрочной перспективе соглашение также предусматривает продажу украинского оружия и отечественные инвестиции в нефтяной сектор Ливии.
Напомним, во время обращения в парламент Великобритании в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мир нуждается в новой системе безопасности, способной опережать угрозы . По его словам, Украина уже сегодня создает необходимые технологии.