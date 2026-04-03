Одна из стран предоставила Украине базы для атак на российские суда в Средиземном море — RFI

Украинский морской дрон / Иллюстративный фото / © СБУ

Реклама

Противостояние между Киевом и Москвой вышло за пределы Украины и распространилось на Африканский континент. Украинские силы развернули масштабную тайную операцию в Средиземном море.

Подробности о военном присутствии Украины в Ливии рассказало французское издание RFI со ссылкой на собственные источники.

Три секретные базы

По данным источников, более 200 украинских офицеров и экспертов уже размещены на западе Ливии. Это стало возможным благодаря соглашению с правительством в Триполи, которое стороны заключили в октябре прошлого года.

Реклама

Украинцы дислоцируются на трех объектах. Первый – это академия ВВС в Мисрате, где также находятся силы Турции, Италии, США и британской разведки.

Вторая база расположена в городе Завия, недалеко от нефтяного комплекса Меллита. Она имеет прямой выход к морю и полностью оборудована для запуска воздушных и морских дронов. Третий объект в Триполи используется для координации действий.

Атаки на российский «теневой флот»

Именно с базы в Меллите украинские военные атакуют российские суда, пытающиеся обойти санкции. 4 марта 2026 года они ударили по российскому газовозу Arctic Metagaz, перевозившему сжиженный газ в Египет.

Эксперты подтверждают, что судно было поражено украинским морским дроном Magura V5. Беспилотник попал в машинное отделение, что привело к быстрому затоплению отсека и блокировке корабля.

Реклама

Это не первая подобная операция. Еще 19 декабря 2025 года украинский беспилотник успешно атаковал российский нефтяной танкер Qendil в 250 километрах от побережья Ливии.

Что получает Ливия в обмен

В обмен на предоставление территорий для баз, украинские эксперты проводят интенсивные учения для ливийских военных, в том числе обучают их руководить беспилотниками.

В долгосрочной перспективе соглашение также предусматривает продажу украинского оружия и отечественные инвестиции в нефтяной сектор Ливии.

