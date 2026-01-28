Одна из стран продлила временную защиту для украинцев: что известно

Украинцы / © Getty Images

Реклама

Правительство Республики Молдова официально продлило срок действия временной защиты граждан Украины до 1 марта 2027 года.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

По сообщению министерства, нынешние владельцы статуса смогут продлить его через специальную онлайн-заявку. Новый механизм направлен на обеспечение стабильности и непрерывного доступа украинцев в медицинские услуги, образование и трудоустройство.

Реклама

Процедура и сроки подачи заявок

По сообщению министерства, в отличие от предыдущих лет, когда статус продолжался автоматически, на следующий период вводится обязательная регистрация в электронной системе. Лица, уже имеющие временную защиту, должны подать онлайн-заявку в период с 1 февраля по 30 апреля 2026 года.

При соблюдении всех законодательных условий статус обновят в информационной системе автоматически. А срок действия удостоверения продлится без необходимости личного визита в государственные учреждения. Если же человек не подаст заявку в срок, действие защиты прекратят. Поэтому придется подать новое заявление для восстановления статуса.

Регистрация несовершеннолетних и меры безопасности

В министерстве установили отдельные правила для подростков во временной защите. Несовершеннолетние лица, которым с 1 марта 2023 года по 1 января 2026 года исполнилось 14 лет, должны обязательно явиться в Генеральный инспектор по миграции.

Основная цель визита — сбор биометрических данных, в частности сдача отпечатков пальцев. Введение электронного механизма также позволит молдавским властям актуализировать данные о количестве перемещенных лиц, поскольку значительная часть украинцев уже покинула территорию республики.

Реклама

Текущая ситуация с беженцами в стране

По официальным данным министерства, с марта 2023 более 87 тысяч украинцев подали запросы на получение временной защиты в Молдове. Среди них около 20 тысяч составляют дети.

Министр внутренних дел Даниэлла Мисаил-Ничитин отметила, что такое решение будет способствовать эффективному управлению государственными ресурсами и поддержанию безопасности. Сейчас в стране продолжают работу 18 центров временного размещения общей вместимостью 1 111 мест, которые на сегодняшний день заполнены на 82%.

Временная защита для украинцев в других странах

Напомним, Греция продлила срок действия временной защиты для украинских беженцев еще на один год — до 4 марта 2027 года.

В Польше готовят перемены для украинцев. Правительство страны разработал законопроект, предусматривающий постепенную отмену ключевых положений специального закона о поддержке граждан Украины.

Реклама

В Чехии заявили о намерении пересмотреть правила временной защиты украинцев. Политики говорят о сокращении льгот, правозащитники предостерегают от последствий.

Ранее отмечалось, что статус временной защиты базируется на решении Совета ЕС от 2022 года, принятом из-за полномасштабного вторжения России. В июне 2025 года Европейский Совет официально продлил действие этого механизма еще на год — до 4 марта 2027 года.

К слову, на конец ноября 2025 года статус временной защиты в странах Европейского Союза имеют 4,33 миллиона человек, которые выехали из Украины из-за российской агрессии. По сравнению с предыдущим месяцем количество получателей защиты возросло на 30,6 тысяч человек, что составляет 0,7%.