- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 159
- Время на прочтение
- 1 мин
Одна из стран усложнит въезд на свою территорию
17 апреля переправа Орловка-Исакча не будет работать с 08:00 до 14:00 из-за технических работ.
В пункте пропуска Исакча на границе с Румынией временно приостановят работу паромной переправы Орловка-Исакча.
Об этом идет речь в сообщении Государственной таможенной службы Украины.
Как сообщает румынская сторона, 17 апреля там будут проводить техническое обслуживание гидротехнического сооружения. В связи с этим движение парома будет остановлено с 08:00 до 14:00.
Пассажиров призывают учесть эту информацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути пересечения границы.
После завершения работ переправа возобновит работу в обычном режиме.
Напомним, пограничники не смогли отказать в выезде отцу троих детей.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление о возвращении мужчин из Германии.