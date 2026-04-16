Одна из стран усложнит въезд на свою территорию

Румыния / © Associated Press

В пункте пропуска Исакча на границе с Румынией временно приостановят работу паромной переправы Орловка-Исакча.

Об этом идет речь в сообщении Государственной таможенной службы Украины.

Как сообщает румынская сторона, 17 апреля там будут проводить техническое обслуживание гидротехнического сооружения. В связи с этим движение парома будет остановлено с 08:00 до 14:00.

Пассажиров призывают учесть эту информацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути пересечения границы.

После завершения работ переправа возобновит работу в обычном режиме.

