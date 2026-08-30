Одна из стран вдруг захотела вступить в ЕС — что известно

Рейкьявик подал заявку на членство в ЕС еще в июле 2009 года / © Associated Press

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В Исландии проходит референдум, на котором граждане решают, стоит ли стране возобновить переговоры о вступлении в Европейский Союз после многолетней паузы.

Об этом сообщает dpa.

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Решение провести референдум объявили еще в марте. Действующее правительство пообещало вынести вопрос о возобновлении переговоров с ЕС на голосование после победы на выборах 2024 года.

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Исландия уже подавала заявку на вступление в ЕС в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса. Однако в 2013 году переговоры были приостановлены тогдашним евроскептическим правительством.

В последнее время в стране усилились дискуссии по более тесным связям с Европой. Исландия уже тесно сотрудничает с ЕС в рамках Европейского экономического пространства и входит в Шенгенскую зону.

Согласно меморандуму Министерства иностранных дел Исландии, в случае положительного результата референдума консультации с Брюсселем могут начаться уже до конца 2026 года.

Ожидается, что переговорный процесс будет продолжаться от 18 до 24 месяцев.

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Напомним, президент Финляндии Александр Стубб выступил за масштабное расширение Европейского Союза. По его мнению, блок должен увеличиться с нынешних 27 до 40 государств, а среди потенциальных кандидатов на вступление следует рассматривать Украину, Великобританию, Канаду, Турцию, Норвегию и Исландию.

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