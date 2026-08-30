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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Одна из стран вдруг захотела вступить в ЕС — что известно

Перед голосованием опросы показывали, что общество фактически разделилось пополам на вопрос возвращения к переговорам о вступлении.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Рейкьявик подал заявку на членство в ЕС еще в июле 2009 года

Рейкьявик подал заявку на членство в ЕС еще в июле 2009 года / © Associated Press

В Исландии проходит референдум, на котором граждане решают, стоит ли стране возобновить переговоры о вступлении в Европейский Союз после многолетней паузы.

Об этом сообщает dpa.

Решение провести референдум объявили еще в марте. Действующее правительство пообещало вынести вопрос о возобновлении переговоров с ЕС на голосование после победы на выборах 2024 года.

Исландия уже подавала заявку на вступление в ЕС в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса. Однако в 2013 году переговоры были приостановлены тогдашним евроскептическим правительством.

В последнее время в стране усилились дискуссии по более тесным связям с Европой. Исландия уже тесно сотрудничает с ЕС в рамках Европейского экономического пространства и входит в Шенгенскую зону.

Согласно меморандуму Министерства иностранных дел Исландии, в случае положительного результата референдума консультации с Брюсселем могут начаться уже до конца 2026 года.

Ожидается, что переговорный процесс будет продолжаться от 18 до 24 месяцев.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб выступил за масштабное расширение Европейского Союза. По его мнению, блок должен увеличиться с нынешних 27 до 40 государств, а среди потенциальных кандидатов на вступление следует рассматривать Украину, Великобританию, Канаду, Турцию, Норвегию и Исландию.

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