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Одна из стран выделит 213 млн долларов на инициативу ПВО для Украины

Одна из стран выделит 213 млн долларов на инициативу ПВО для Украины

Флаг Бельгии. / Фото: www.pexels.com/ Lum3n.com

Тип вооружения, которое планируют предоставить Украине, не известен.

Бельгия выделит для Украины 200 миллионов евро на инициативу противовоздушной обороны под руководством Германии, а также поставит ракеты.

Об этом сообщила министерша обороны Бельгии Людивин Дедондер, сообщает телеканал RTBF.

Она подчеркнула, что Украина испытывает нехватку систем противовоздушной обороны на фоне роста нападений России. В частности, на энергетическую инфраструктуру. Именно поэтому Брюссель предоставит Украине дополнительные ракеты по собственным военным запасам для систем ПВО. Дедондер не уточнил количество и тип вооружения, которое отправят в Киев.

"Наше сообщение всегда то же: в тот день, когда Россия прекратит свое вторжение и уступит незаконно оккупированные территории, конфликт прекратится. Мы никогда не остановимся, чтобы повторить наше требование о прекращении боевых действий и возвращении к политико-дипломатическому диалогу", — подчеркнула Дедондер.

Как сообщалось, в Бельгии анонсировали передачу Украине самолетов F-16 уже в 2024 году, но точных сроков не назвали. Брюссель отмечает, что обороноспособность страны никоим образом не пострадает от передачи Украине истребителей.

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