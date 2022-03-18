Одна из тем – война в Украине: Байден начал телефонный разговор с президентом Китая

Одна из тем – война в Украине: Байден начал телефонный разговор с президентом Китая

Переговоры проходят в формате видеозвонка.

Президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин начали телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудят войну в Украине, развязанную Россией.

Об этом сообщает CNN и китайские СМИ.

Переговоры проходят в формате видеозвонка. Начались переговоры в 9:03 утра по восточному времени.

"Защищенный видеозвонок президента США Джо Байдена с главой Китая Си Цзиньпином начался в 9:03 утра по восточному времени", — говорится в сообщении.

Пока больше подробностей относительно переговоров между двумя лидерами стран нет.

Напомним, ряд мировых СМИ сообщил, что Китай выразил готовность оказать помощь России в войне с Украиной, о которой накануне попросила сама РФ.

В свою очередь посол КНР в Украине заверил, что Китай никогда не нападет на наше государство. После этого в Белом доме сообщили о телефонном разговоре президента США Джо Байден и главе КНР Си Цзине Пиномом.

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