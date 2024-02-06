"Одна из убитых была полностью голая": свидетели рассказали новые подробности о нападении боевиков ХАМАСа

В Израиле свидетели жестоких террористических действий ХАМАС продолжают делиться воспоминаниями о нападении боевиков.

Об этом пишет российский BILD.

Как отмечается, один из свидетелей – сотрудник службы экстренного реагирования Zaka Симха Грейниманн. Он вспоминает, что террористы издевались над женщиной — в ее женских органах были гвозди и различные предметы.

Мужчина был вызван к югу Израиля 7 октября, чтобы помочь "собирать тела и части тел". На этой неделе он рассказал о своем опыте в ходе выступления в Берлине. По его словам, одна из убитых женщин была полностью голая, а лицо невозможно было узнать, настолько оно было изуродовано.

Сотрудники Zaka, израильской волонтерской организации, оказывающей помощь в кризисных ситуациях по всему миру, одними из первых стали свидетелями зверств, совершенных террористами ХАМАС.

Напомним, что глава турецкой разведки встретился с лидером ХАМАС.

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