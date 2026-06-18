Одна ошибка чуть не стоила женщине миллиона долларов: что произошло

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Женщина из штата Северная Каролина выиграла один миллион долларов в лотерею благодаря билету, который едва не отправила в свалку. Мелисса Джонсон решила проверить свою удачу в последний момент, что принесло ей самый большой выигрыш в жизни.

Об этом сообщает издание UPI.

Женщина купила лотерейный билет за 10 долларов в магазине города Гендерсонвилл. Сначала она решила, что он не выигрышный, и уже собиралась выбросить, но из любопытства решила просканировать его еще раз. Результат проверки шокировал победительницу: билет оказался счастливым.

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«Мое сердце билось так быстро. Я начала кричать», — рассказала Мелисса Джонсон о моменте, когда узнала о выигрыше.

Новоиспеченная миллионерша призналась, что достижение такого успеха для нее неожиданно, ведь на протяжении всей жизни она много работала.

Я так много работала в своей жизни. Я никогда не думала, что такое произойдет со мной», — отметила победительница.

У женщины уже есть планы по распоряжению призовыми средствами: часть выигрыша она собирается потратить на поддержку своей семьи.

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Напомним, в США мужчина нашел в кармане старых штанов лотерейный билет на 5,9 миллиона долларов за восемь дней до конца срока.

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