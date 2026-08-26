Война между НАТО и РФ

Реклама

Война в Украине набирает обороты, а опасность военной эскалации между Россией и НАТО растет.

Об этом говорится в аналитической статье NZZ.

Реклама

Обострение на восточном фланге НАТО

Число военных инцидентов на восточном фланге НАТО резко возросло за последние недели.

Реклама

Несколько дней назад морской беспилотник приблизился к румынской нефтяной платформе Нептун Дип в Черном море. Истребители F-16 поднялись в воздух и уничтожили беспилотное судно, нагруженное взрывчаткой, в нескольких сотнях метров от газодобывающей платформы. Правительство в Бухаресте резко отреагировало и заявило об «эскалации таких безответственных инцидентов со стороны России».

Также несколько дней назад, по всей видимости, российский самолет вошел в воздушное пространство другой страны-члена Альянса — Румынии. Испанский F-18 сбил беспилотный летательный аппарат.

Также в конце июля на территории Польши разразилась российская крылатая ракета Х-101, а через несколько дней итальянский истребитель сбил беспилотник над Латвией.

Война посягает на территорию НАТО

Аналитики отмечают, что с момента российского вторжения — с февраля 2022 года — война все более физически, а не только гибридно проникает на территорию военного альянса.

Реклама

Сначала это были непреднамеренные действия. Позже НАТО зафиксировало неоднократные и явно умышленные нарушения воздушного пространства Россией, но отреагировало без применения собственного оружия. Однако с прошлого года альянс все чаще реагирует на эти провокации вооруженной силой.

«Это не означает, что Россия сейчас напрямую атакует НАТО, но ситуация на восточном фланге незаметно изменилась. Это сложное развитие событий, и именно поэтому он также несет потенциал для эскалации», — говорится в статье.

НАТО укрепляет восточный фланг: что там происходит

В издании считают, что восточный фланг НАТО уже не является классической зоной мира. Там сейчас часто летают российские беспилотники и крылатые ракеты, а также украинские дроны.

По информации СМИ, российские разведывательные службы и военные подразделения глушат радиосвязь, манипулируют сигналами GPS и взламывают компьютерные сети.

Реклама

В то же время НАТО укрепило свои позиции: установило радары, самолеты АВАКС, истребители, такие как F-16, F-18, F-35 и другие перехватчики, наземные системы противовоздушной обороны и все чаще с обеих сторон беспилотные авиационные системы на море.

Термин «гибридная война», который использовался для описания действий России против НАТО, сейчас является слишком узким определением. Военные арены войны в Украине и НАТО начинают пересекаться на своих границах», — подчеркнули аналитики.

Москва тестирует реакцию НАТО

В исследовании Международного института стратегических исследований (IISS) — лондонского аналитического центра, специализирующегося на вопросах безопасности и обороны, говорится, что не каждое нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства стран НАТО является преднамеренной атакой. Однако Москва использует такие инциденты, чтобы изучать реакцию Североатлантического союза и совершенствовать свои собственные тактики.

Аналитики обращают внимание на скоординированную кампанию России с применением беспилотников, которая уже некоторое время продолжается над Европой. По их мнению, Москва таким образом может проверять возможности противовоздушной обороны НАТО и определять границы политической реакции Североатлантического союза.

Исследователи описывают эту тактику как «разведку боевым путем». Ее суть проста: чтобы понять, как работает система противника, нужно заставить ее реагировать. Каждый такой инцидент дает России новую информацию о том, как НАТО выявляет, сопровождает и реагирует на потенциальные угрозы.

Россия собирает ценную информацию

Пример массового налета российских беспилотников на территорию Польши в сентябре 2025 г. иллюстрирует, что Россия действует такой же тактикой, как США во времена «холодной войны».

Когда российские дроны залетели на территорию Польши, НАТО активировало польские F-16, голландские F-35, а также итальянские самолеты AWACS и самолеты-заправщики. По словам авторов IISS, это предоставило России ценную информацию о времени реакции, процедурах командования и управления, дальности радаров, коридорах перехвата и протоколах сил НАТО.

Как считают в NZZ, то, что Россия сейчас делает на своем восточном фланге, это разведка путем взаимодействия. Впрочем, у НАТО тоже учится. Он интенсивно контролирует воздушное пространство на своем восточном фланге.

НАТО создало единое оборонное пространство на своем восточном фланге — в воздухе, на суше и на море.

Риски столкновения между РФ и НАТО растут

Аналитики считают, что риски столкновения между НАТО и Россией растут каждый день.

Россия испытывает НАТО. НАТО адаптируется. Россия наблюдает за этой адаптацией и, в свою очередь, корректирует свои процедуры… Это несет риски», — говорится в статье.

Чем чаще истребители НАТО поднимаются в воздух и применяют оружие, тем выше риск прямого военного столкновения с российскими самолетами — в войне, в которой Альянс официально не участвует.

В начале полномасштабной войны НАТО обычно имело больше времени для принятия взвешенных решений. Теперь ситуация меняется: возникает все большая «временная асимметрия», когда Альянсу приходится реагировать на потенциальные угрозы гораздо быстрее.

В то же время, чем больше война в Украине распространяется географически и имеет разные ячейки, тем больше возникает пространство для опасных ошибок — от неправильной трактовки действий противника до технических сбоев и политических недоразумений.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе отмечают, что надежные и прямые каналы связи с Россией остаются важными в случае инцидентов, которые могут спровоцировать опасную эскалацию.

Таким образом, главная угроза сегодня может заключаться не столько в умышленном решении России атаковать НАТО, сколько в другом сценарии: Москва и Альянс все чаще могут оказываться в прямом военном контакте на периферии войны в Украине.

Напомним, утром 24 августа неизвестный дрон пролетел через Молдову в Румынию после атаки РФ по Украине. В ответ НАТО поднимало F-16.

Новости партнеров

Новости партнеров