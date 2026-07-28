Украинцы в Польше / © ТСН

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Украинцы в Польше, которые получили PESEL UKR только на основании заявления без предъявления действительного паспорта, должны предоставить документ в гмину до 31 августа 2026 года. В противном случае можно потерять временную защиту.

Об этом сообщает In Poland.

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Прежде всего, это нужно сделать для украинцев в возрасте до 18 лет, которые подтверждали свое лицо на основе фотографий, прикрепленных к паспортам их родителей или опекунов.

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Кроме того, в Управлении по делам иностранцев напомнили, если после получения PESEL UKR граждане Украины получили новый паспорт, то данные в реестре также нужно обновить.

Обновление PESEL бесплатно. После внесения данных номер не меняется, обновляются только личные данные.

Если вовремя не актуализировать данные, то будет потерян статус UKR и временная защита в Польше. Это, в свою очередь, приведет к тому, что без действительного номера PESEL UKR украинцы не смогут получить вид на жительство CUKR.

Украинцы в Польше — последние новости

Напомним, для части граждан в Польше будут действовать новые правила по получению временной защиты. Они касаются мужчин призывного возраста, еще ни разу не оформлявших временную защиту в любой стране ЕС. После въезда в Польшу они не смогут впервые воспользоваться этой процедурой.

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Также с 1 января 2027 г. в Польше начнут действовать новые правила медицинской оценки для лиц, претендующих на пенсии по инвалидности и другие выплаты от Учреждения социального страхования (ZUS).

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