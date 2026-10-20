Одна страна ЕС готовит более жесткие правила для украинцев: что изменится

Украинские беженцы

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В Чехии готовятся сократить помощь украинцам с временной защитой и ужесточить требования к их проживанию и машинам.

Об этом сообщил глава Палаты представителей Чехии Томио Окамура во время пресс-конференции 20 октября, передает «Укринформ».

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Временная защита в Чехии: что может измениться

По словам лидера партии SPD Окамуры, выплаты решили сократить как минимум вдвое, а не отменить полностью, из-за компромисса в коалиции.

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«Мы уже финализуем (решения) по кардинальному снижению выплат украинцам. Это болезненный коалиционный компромисс, потому что мы выступаем за отмену выплат украинцам, но наши коалиционные партнеры ANO и Автомобилисты не хотят отменять выплаты украинцам, поэтому компромисс заключается в том, что мы снизим их по меньшей мере наполовину», — заявил Окамура.

Спикер подчеркнул, что его партия вообще против любой финансовой помощи украинцам. Найденный компромисс позволит сэкономить около 4 миллиардов чешских крон (около 7,2 млрд грн).

Отмечается, что сейчас из бюджета уходит 8 миллиардов крон (около 14,4 млрд грн) на выплаты и еще 4 миллиарда (около 7,2 млрд грн) — на медстрахование для неработающих. Эту экономию уже заложили в проект бюджета, пока готовят изменения в закон Lex Ukrajina.

Депутат от SPD Радек Котен обнародовал дополнительные детали по усилению условий пребывания граждан Украины в стране:

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отмена гуманитарной помощи для лиц, не работающих;

аннулирование статуса временной защиты при выезде за пределы Шенгенской зоны на срок свыше 30 дней;

объединение реестров МВД, полиции и других государственных служб для быстрой проверки легальности пребывания;

введение отмены вида на жительство или административного выдворения за невыполнение установленных требований.

Авторы инициативы объясняют, что хотят остановить так называемый «туризм по выплатам» и бороться с нелегальным трудом, чтобы увеличить поступление налогов.

Кроме того, с середины 2027 года владельцы авто на украинских номерах обяжут проходить техосмотр и проверку выбросов в Чехии так же, как и местных водителей. За нарушение этого правила полиция сможет задерживать автомобиль на месте и выписывать штраф от 10 до 30 тысяч чешских крон (около 18–54 тысяч гривен).

Временная защита для украинцев в ЕС — последние новости

Напомним, ЕС готовит перемены для украинских беженцев после 2028 года. Вместо временной защиты им могут предложить перейти на рабочие, студенческие или семейные виды на жительство.

Ранее мы писали, что Украина и европейские страны обсуждают механизмы возвращения мужчин мобилизационного возраста, уехавших за границу с нарушением законодательства. В то же время, заявления политиков не означают введение автоматической депортации всех находящихся за пределами страны украинцев.

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К слову, Черногория ужесточает условия предоставления временной защиты военнообязанным мужчинам из Украины.

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