Одна страна хочет ограничить Украине закупку оружия на средства ЕС: в чем причина

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Франция требует ограничить во времени исключения, позволяющие Украине покупать оружие вне ЕС за счет 90-миллиардного кредита.

Об этом сообщает Euronews.

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Суть кредитной программы и согласованные исключения

В апреле ЕС утвердил для Украины 90 миллиардов евро кредита на 2026-2027 годы. Из них 60 миллиардов идут на оборону, а 30 миллиардов — на экономику. По условиям соглашения покупать оружие за пределами Евросоюза разрешено не более чем на 35% от оборонного бюджета.

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Спрашивать об исключении Киев имеет право только в случае отсутствия европейских аналогов, их недостатка, слишком высокой цены или длительного срока изготовления. В настоящее время Европейская комиссия согласовала для Украины два таких отступления: на закупку китайских компонентов для беспилотников и американских ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot.

Позиция Франции и механизм контроля

Франция стремится ограничить срок действия этих исключений, чтобы направить финансирование в поддержку европейского оборонпрома. Страна владеет мощным ОПК и выпускает франко-итальянские комплексы SAMP/T, являющиеся европейской альтернативой американским Patriot.

Исключения не предоставляются постоянно: правительство обязано предоставлять детальные контракты с указанием поставщиков под каждый новый платеж. Если к этому моменту у ЕС появится аналогичная продукция по соразмерной цене и срокам, Еврокомиссия может отменить исключение. При закупках у Китая Еврокомиссия дополнительно проверяет компании на отсутствие санкционных списков ЕС за сотрудничество с РФ.

Кто против ограничений в ЕС

Девять стран Северной и Восточной Европы выступают за максимальную гибкость для Украины. В июле министры обороны Германии, Польши, Швеции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы направили письмо главе дипломатии ЕС Каи Каллас и еврокомиссару по обороне Андрюсу Кубилюсу.

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«Мы продолжаем подчеркивать, что быстрое утверждение перечней продукции является критически важным, в частности путем прагматичного использования отступления для закупки материалов, произведенных третьими странами», — отметили в обращении чиновники.

Кредит от ЕС для Украины — последние новости

Напомним, в декабре прошлого года Европейский совет одобрил кредит для Украины в размере 90 млрд евро, рассчитанный на 2026-2027 годы. Затем украинская сторона и Европейский Союз завершили согласование текста соответствующего соглашения.

Евросоюз 25 июня перечислил Украине первый транш в 3,2 млрд евро из двухлетнего кредитного пакета на 90 млрд евро. Об этом на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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