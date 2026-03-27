Одна страна ограничивает защиту для украинских мужчин: кого теперь не будут принимать
Норвегия ограничивает предоставление временной защиты для украинских мужчин.
Правительство Норвегии приняло поправку, изменяющую правила приема перемещенных лиц из Украины. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в целом лишаются права на автоматическое получение коллективной защиты.
Об этом сообщает правительство Норвегии.
Причины ужесточения правил
Сообщается, что изменения вступят в силу в ближайшее время. Новые правила будут касаться только тех, кто будет подавать заявления после официального введения ограничений. Министр юстиции и общественной безопасности Астри Аас-Хансен пояснила, что с осени 2025 года в страну прибыло много переселенцев, особенно молодых мужчин. Норвегия приняла больше всего украинцев среди всех скандинавских стран.
Местные муниципалитеты сообщают о критической нехватке жилья и чрезмерной нагрузке на социальную инфраструктуру. В правительстве также отметили важность того, чтобы граждане оставались в Украине для поддержки оборонной борьбы и стабильности общества.
Как будет работать новая схема
Заявления мужчин мобилизационного возраста будут теперь рассматриваться в индивидуальном порядке, а не по упрощенной групповой процедуре. Опыт иммиграционного управления свидетельствует, что по такой схеме право на защиту получает лишь небольшое количество заявителей.
Украинцы, которые уже получили временную коллективную защиту в Норвегии раньше, сохраняют свой статус — на них новые ограничения не распространяются.
Кто входит в список исключений
Ограничения не будут применяться к следующим категориям мужчин:
Несовершеннолетние лица и мужчины старше 60 лет.
Лица, документально подтвердившие освобождение от военной службы или непригодность к ней.
Граждане эвакуированы в рамках программ медицинской помощи.
Родители или близкие родственники, являющиеся единственными опекунами детей в Норвегии.
Временная защита для украинцев — последние новости
Напомним, в Евросоюзе снова рассуждают, следует ли продлевать временные права на проживание и трудоустройство, предоставленные украинским беженцам, и могут ввести для наших соотечественников новые правила для получения убежища.
Раньше мы писали, что в Чехии хотят ограничить защиту для украинских беженцев. Решение Чехии должно согласовываться в рамках Европейского Союза, где и действует механизм временной защиты.
К слову, украинские власти планируют оказывать денежную помощь молодым людям, которые вернутся в Украину. Размер выплаты будет составлять 50 000 гривен.