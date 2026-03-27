Одна страна ограничивает защиту для украинских мужчин: кого теперь не будут принимать

Правительство Норвегии приняло поправку, изменяющую правила приема перемещенных лиц из Украины. Теперь мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в целом лишаются права на автоматическое получение коллективной защиты.

Об этом сообщает правительство Норвегии.

Причины ужесточения правил

Сообщается, что изменения вступят в силу в ближайшее время. Новые правила будут касаться только тех, кто будет подавать заявления после официального введения ограничений. Министр юстиции и общественной безопасности Астри Аас-Хансен пояснила, что с осени 2025 года в страну прибыло много переселенцев, особенно молодых мужчин. Норвегия приняла больше всего украинцев среди всех скандинавских стран.

Местные муниципалитеты сообщают о критической нехватке жилья и чрезмерной нагрузке на социальную инфраструктуру. В правительстве также отметили важность того, чтобы граждане оставались в Украине для поддержки оборонной борьбы и стабильности общества.

Как будет работать новая схема

Заявления мужчин мобилизационного возраста будут теперь рассматриваться в индивидуальном порядке, а не по упрощенной групповой процедуре. Опыт иммиграционного управления свидетельствует, что по такой схеме право на защиту получает лишь небольшое количество заявителей.

Украинцы, которые уже получили временную коллективную защиту в Норвегии раньше, сохраняют свой статус — на них новые ограничения не распространяются.

Кто входит в список исключений

Ограничения не будут применяться к следующим категориям мужчин:

Несовершеннолетние лица и мужчины старше 60 лет.

Лица, документально подтвердившие освобождение от военной службы или непригодность к ней.

Граждане эвакуированы в рамках программ медицинской помощи.

Родители или близкие родственники, являющиеся единственными опекунами детей в Норвегии.

Временная защита для украинцев — последние новости

