Одна страна отдала Украине все свои танки и теперь строит армию бронеавтомобилей

Северная Македония помогает Украине / © Associated Press

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Правительство Северной Македонии после полномасштабного вторжения РФ в Украину отдало нам все свои танки и все штурмовики Су-25.

Об этом сообщает портал Defense Express.

«Однако это было сделано не просто так, ведь Македония строит армию нового типа, где ставка делается не на тяжелую технику и оперативную гибкость», — отмечают журналисты.

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Македонская армия будет организована вокруг бронеавтомобилей при поддержке беспилотников, имеющих ограниченный бюджет.

Однако Македония планирует кооперироваться с Великобританией, США, Черногорией и Словенией, которые являются союзниками НАТО.

В частности, македонские вооруженные силы планируют закупить больше бронеавтомобилей JLTV 4×4 и колесных бронетранспортеров Stryker 8×8, которые будут усилены разным набором беспилотных систем.

Подход Македонии демонстрирует, почему передача Украине всех своих танков не стала для страны непоправимой потерей.

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«Формирование механизированных сил вокруг колесных мобильных платформ с беспилотниками звучит как современная армия, которая пытается максимально оптимизировать свой небольшой бюджет для наибольшей эффективности в современной войне», — пишут журналисты.

На сегодняшний день военный бюджет Северной Македонии составляет 388,3 млн долларов, из которых треть пойдет на закупку оружия и техники, и поэтому речь идет о достаточно ограниченном финансовом ресурсе, который стране приходится распределять благоразумно.

«В общем, видим, что даже с небольшими финансовыми ресурсами можно адаптироваться к реалиям нашего времени. Это может быть ценным уроком для Украины, у которой есть нелучшая экономика и вынуждена расставлять приоритеты», — добавляют аналитики.

Кроме того, Украина и Северная Македония имеют длительную историю взаимной военной поддержки, которая берет свое начало четверть века назад.

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Более 20 лет назад, в 2001 году, Украина предоставила правительству в Скопье значительную военную помощь: вертолеты Ми-8 и Ми-24, самолеты Су-25, а также танки Т-72. Эти поставки были важны для укрепления обороноспособности македонской армии на фоне угроз со стороны албанских вооруженных формирований.

После начала полномасштабной агрессии Кремля Северная Македония стала одной из немногих стран Балкан, оказавших Украине военную помощь.

Кроме техники правительство предоставило боеприпасы и стрелковое оружие, а украинские военные принимали участие в учениях на македонской территории.

Ранее сообщалось, что пока в Украине идет война, западные правительства скупают для нее боеприпасы в балканских странах, в частности в Боснии и дружественной к России Сербии. Так что в последнее время производители оружия на Западных Балканах процветают.

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