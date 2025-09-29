Одна страна полностью отключила интернет: что известно

В Афганистане произошел сбой связи после того, как Талибан отключил интернет

В Афганистане отключили интернет после того, как руководство Талибана начало разрывать оптоволоконные соединения в нескольких провинциях, чтобы предотвратить «разврат».

Об этом сообщает The Guardian.

«Афганистан сейчас переживает полное отключение интернета, поскольку власти Талибана принимают меры по морали, в результате чего поэтапно отключались многочисленные сети. Также пострадали телефонные услуги», — сообщила Netblocks, организация, которая следит за кибербезопасностью и управлением интернетом.

В Netblocks предполагают, что инцидент похож на умышленное отключение услуги.

В начале этого месяца власти Талибана приступили к ограничению доступа к сети, фактически отключив высокоскоростной интернет в нескольких регионах Афганистана. В последние несколько недель интернет-соединение было чрезвычайно медленным или прерывистым.

Представитель провинции Балх Аттаулла Заид заявил, что по приказу лидера в северной провинции полностью запрещено использование оптоволоконного интернета.

«Эта мера была предпринята для предотвращения разврата, и по всей стране будут введены альтернативные варианты для удовлетворения потребностей в связи», — написал он в социальных сетях.

Как добавляет «Настоящее время», без Wi-Fi остались правительственные учреждения, дома и частные предприятия во многих регионах и крупных городах.

Этот шаг вызвал резкую критику со стороны афганцев, которые боятся, что окажутся отрезанными от мира. В издании отмечают, что интернет стал спасительным кругом для афганских женщин, многие из которых потеряли право работать и учиться после запрета, введенного «Талибаном» в 2022 году. После этого женщины могли учиться и работать только онлайн.

«Нам, афганским женщинам, и так очень тяжело. Единственный способ заработать и прокормить себя и свои семьи в этих условиях — это работа онлайн. Отключение интернета усложнит нашу жизнь, и я боюсь, что потеряю эту последнюю надежду и работу», — говорит Сорайя, работавшая в иностранной организации удаленно из Кабула.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США пытаются вернуть авиабазу Баграм в Афганистане. Он угрожает властям страны «очень плохими вещами» в случае отказа.