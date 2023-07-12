"Однажды в Голливуде": реальная история убийцы Чарльза Мэнсона

Он вдохновлялся песнями группы The Beatles и своими преступлениями ознаменовал смерть эпохи мира и любви.

Чарльз Мэнсон, который организовал серию ужасных убийств, совершенных его "Семьей" молодых помощниц в Лос-Анджелесе на протяжении знаменательного лета 1969 года, умер в возрасте 83 лет 19 ноября 2017 года в результате остановки сердца, вызванной раком продолжает разыгрываться.

Кто такой Чарльз Мэнсон и как он стал символом поп-культуры – в адаптации материала Independent.

В начале 2023 года Линда Касабиан, водитель банды, ставшая ключевым свидетелем обвинения на суде над Мэнсоном в 1970-1971 годах, скончалась в Такоми, штат Вашингтон, в возрасте 73 лет. Уходя в могилу она утверждала, что испытывает чувство вины за свое пресловутое прошлое.

Справа – Патрисию Кренвинкел ведут в высший суд в Лос-Анджелесе 24 февраля 1970 года; слева — слушание об условно-досрочном увольнении в Калифорнийском институте для женщин в Короне, штат Калифорния, 20 января 2011 года/AP

11 июля другая последовательница "Семьи" Мэнсона, Лесли Ван Хаутен, проведшая 53 года за решеткой за свое участие в убийствах Лено и Розмари Лабианки, была освобождена из тюрьмы после того, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отказался от решения апелляционного суда штата, рекомендовавшего условно-досрочное увольнение вопреки желаниям членов семей жертв, оставшихся в живых.

Бывшая последовательница Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен советуется со своим адвокатом во время перерыва в слушании перед Калифорнийским советом по условно-досрочному увольнению в Калифорнийском институте для женщин в Чино, Калифорния. 14 апреля 2016 года/AP

Эти события произошли после оживления интереса к убийствам "Семьей" Мэнсона в связи со смертью главного сектанта в больнице округа Керн в Бейкерсфилде, частично благодаря буму настоящих криминальных подкастов и популярности фильма "Чарли говорит" (2018), в котором Мэтт Смит сыграл лидера культа. Также интерес подогрел ревизионистский взгляд Квентина Тарантино на убийства "Семьей" в ленте "Однажды в Голливуде" (2019), в котором Мэнсон появляется лишь на короткое мгновение в исполнении Дэймона Герримана.

На момент смерти Мэнсон отбывал пожизненное заключение в соседней государственной тюрьме Коркоран за заказ убийства девяти человек, самой известной из которых была актриса Шэрон Тейт, партнерка польского кинорежиссера Романа Полянского, которая в то время была беременна.

Кем он был?

Родился Чарльз Миллс Мэддокс 12 ноября 1934 года в Цинциннате, штат Огайо, в семье 16-летней матери. Мэнсон провел большую часть своего подросткового возраста, скитаясь между родственниками и колониями для несовершеннолетних.

В возрасте 13 лет он был осужден за вооруженное ограбление.

К началу сексуальной революции 1960-х годов харизматичный, похожий на гуру Мэнсон, разочарованная начинающая поп-звезда, подружившийся с барабанщиком группы Beach Boy Деннисом Уилсоном, окружил себя коллекцией беглецов и других заблудших душ, которых он должным образом разослал убить богатых и отом жителей Лос-Анджелеса, как говорят прокуроры, пытаясь спровоцировать расовую войну — идея, которая, по его словам, пришла в результате обезображенной интерпретации песни Beatles Helter Skelter из The White Album.

Чарльз Мэнсон стал неотъемлемой частью поп-культуры/AP

Убийства, произошедшие во время "двух ночей хаоса" в августе 1969 года, ужаснули мир и, вместе со смертельным насилием, вспыхнувшим позже во время концерта Rolling Stones на калифорнийской трассе Altamont Speedway, обнажили опасную, наркотическую обратную сторону контркультуры и, раз и навсегда обозначили печальную смерть эпохи мира и любви (peace and love).

Несмотря на убедительные доказательства против него, Мэнсон во время своего бурного судебного процесса утверждал, что он невиновен, а виноват же само общество.

Чарльз Мэнсон, обвиняемый в деле об убийстве Шэрон Тейт в Лос-Анджелесе, гладко выбрит и подстрижен. 10 ноября 1970 года

Эти дети, которые идут на вас с ножами, они ваши дети. Вы их научили, я их не учил. Я просто пытался помочь им подняться», — сказал он в одном из своих монологов в зале суда.

Как он стал популярен?

"Семья" Мэнсона, как называли его последователей, убила пятерых своих жертв 9 августа 1969 года после вторжения в дом актрисы Шэрон Тейт во время званого ужина.

Слева – актриса Шэрон Тейт; справа – тело Тейт забирают из ее арендованного дома в районе Бел-Эйр в Лос-Анджелесе 9 августа 1969 года/AP

Среди жертв — сама Шэрон, которая на тот момент была на восьмом месяце беременности, наследница кофейни Эбигейл Фолгер, знаменитый парикмахер Джей Себринг, польский кинорежиссер Войтик Фриковский и Стивен Парент, друг сидевшего поместья.

Полянский, в то время известный как знаменитый режиссер фильмов Нож в воде (1962), Отвращение (1965) и Ребенок Розмари (1968), в то время был за пределами страны.

На следующую ночь богатый бакалейщик и его жена Лено и Розмари Лабианки были зарезаны в своем доме на другом конце города.

На этом фото из архива от 11 августа 1969 года дом Хиллтоп в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе, примерно в пяти милях к северо-западу от центра города, где Лено и Розмари Лабианки были найдены убитыми.

Убийцы написали окровавленным полотенцем такие фразы, как "Pigs" (свиньи) и "Healter Skelter" (хаос и беспорядок) с поличным.

Через три месяца последовательница Мэнсона была заключена по не связанным обвинениям и рассказала сокамернику о кровопролитии, что привело к аресту лидера культа.

Позже Мэнсон был осужден за убийства музыканта Гарри Хинмана и каскадера Дональда Шорти Ши.

На этой фотографии 1969 года Чарльза Мэнсона сопровождают в суд в Лос-Анджелесе во время обвинения/AP

Почему он вырезал "X" на лбу?

После отказа в его просьбе представлять себя во время продолжавшегося 9,5 месяцев судебного процесса, Мэнсон появился в суде с буквой “X”, вырезанной на лбу, которую позже изменил, образовав нацистскую свастику.

На этом фото из архива 4 февраля 1986 года осужденный убийца Чарльз Мэнсон смотрит на комиссию условно-досрочного увольнения в Сан-Квентине, Калифорния.

Соответчики Сьюзен Аткинс, Ван Хаутен и Патрисия Кренвинкел впоследствии вырезали "X" на собственных лбах, побрили головы, пели песни, написанные Мэнсоном, и хихикали во время своих ужасных свидетельств.

Это фото из архива 29 марта 1971 года, на котором изображен Лесли Ван Хаутен в изоляторе Лос-Анджелеса/AP

Суд над Мэнсоном чуть не был сорван, когда тогдашний президент США Ричард Никсон заявил, что Мэнсон "прямо или косвенно виновен".

Утверждая, что его несправедливо осудили, Мэнсон схватил газету и поднял заголовок на первой странице, чтобы присяжные прочитали: "Мэнсон виноват, заявляет Никсон заявляет".

Адвокаты потребовали отклонить судебное разбирательство, но им отказали.

В какой-то момент Мэнсон попытался перепрыгнуть через стол защиты на судью, выкрикнув: "Во имя христианской справедливости кто-то должен отрубить вам голову". После этого судья принялся носить с собой оружие.

После того, как Чарльза Мэнсона 25 января 1971 года признали виновным в убийстве первой степени в Лос-Анджелесе, его сопровождают обратно в камеру/AP

Как долго он сидел в тюрьме?

После суда, который длился почти год, Мэнсон и три его последовательницы — Аткинс, Кренвинкел и Ван Хаутен — были признаны виновными в убийстве и приговорены к смертной казни.

Последовательницы Чарльза Мэнсона (слева на право): Сьюзан Аткинс, Патрисия Кренвинкел и Лесли Ван Хаутен идут в суд, 20 августа 1970 года/AP

Другой обвиняемый, Чарльз "Текс" Уотсон, был осужден позже. После того, как в 1972 году Верховный суд Калифорнии отменил смертную казнь, все они получили пожизненное заключение.

В течение десятилетий Мэнсон и его последователи появлялись на слушаниях об условно-досрочном увольнении, где их предложения о выходе на свободу неоднократно отклонялись. Женщины предположили, что они были реабилитированы, но сам Мэнсон прекратил посещать слушания после 1997 года, сказав, что тюрьма стала его домом.

Какие его самые известные цитаты?

Одна из самых резких цитат Мэнсона – из интервью, в котором его попросили описать себя одним предложением.

Наклонившись вперед в своем кресле, лидер культа захохотал, согнул брови и скривил лицо, как гоблин, прежде чем ответить: "Никто".

Сделав паузу для более драматического эффекта, он продолжил: “Я – никто. Я бродяга, бродяга. Я товарный вагон и кувшин вина. И опасная бритва, если вы подойдете ко мне слишком близко”.

На этом фото из архива 21 декабря 1970 улыбающийся Чарльз Мэнсон идет обедать после спора в суде, в результате которого его вместе с тремя сообвиняемыми женщинами исключили из судебного процесса в отношении его убийств в Лос-Анджелесе/AP

После отбытия 10-летнего заключения за подлог чеков в начале 60-х годов он, как говорится, умолял власть не освобождать его, поскольку считал тюрьму домом.

«Мой отец – это тюрьма. Мой отец – ваша система”, – скажет он позже в своем монологе.

Я только то, во что вы меня превратили. Я только ваше отражение».

Связан ли он однажды с Мэрилином Мэнсоном?

Брайан Хью Уорнер – музыкант, более известный своей противоречивой сценической личностью под сценическим именем Мэрилин Мэнсон, сформировал свой псевдоним, сопоставив двух икон американской поп-культуры: Чарльза Мэнсона и Мэрилин Монро.

Мэрилин Мэнсон/AP

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