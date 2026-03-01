Одни плачут, другие скачут: как смерть Хаменеи разделила общество в Иране

Люди оплакивают Хаменеи / © Associated Press

Реклама

После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в стране подняли красное знамя, которое является одним из сильнейших символов в шиитской традиции. Его установили над святыней у храма Имама Резы в Мешхеде.

В культурном и религиозном контексте Ирана черный флаг означает траур, траур и одновременно призыв к мести.

Иранское общество сейчас разделено. Часть поддерживает власть и участвует в траурных мероприятиях, в то время как другие открыто выражают недовольство политическим курсом и вышли на улицы праздновать смерть Али Хаменеи.

Реклама

© Associated Press

Иранцы радуются смерти верховнокомандующего / © Associated Press

Другие плачут / © Associated Press

Люди не могут поверить в смерть Хаменеи / © Associated Press

Ликвидация правителя Ирана аятоллы Али Хаменеи

28 февраля в результате совместной воздушной операции США и Израиля против иранского режима был убит верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи.

Сначала о гибели Хаменеи заявил президент США Дональд Трамп, однако Тегеран отрицал смерть аятоллы. Через несколько часов, ранним утром воскресенья, государственные СМИ Ирана признали гибель верховного лидера страны.

Во время атак погибли дочь аятоллы Али Хаменеи , его внук или внучка, а также невестка и зять.

После гибели место Хаменеи может занять другой аятолла.

Реклама

Аятолла Али Хаменеи — только второй Верховный лидер страны со времен Исламской революции в 1979 году и занимает этот пост с 1989 года.

Как глава государства и главнокомандующий вооруженными силами, включая Корпус стражей Исламской революции (КСИР), он обладал практически неограниченной властью.

Режим аятолла со своими очень жесткими религиозными правилами потерял доверие многих иранцев.

В последние десятилетия было несколько волн протестов с требованиями ослабления строгих правил. Последняя массовая протеста в январе 2026 года Хаменеи «утопил в крови» — по разным данным, власти расстреляли на улицах десятки тысяч молодых людей.