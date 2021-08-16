Одно из крупнейших поражений США: Трамп призвал Байдена уйти в отставку после "позора" в Афганистане

Трамп считает, что Байден разрешил талибам "разрушить доверие к американской силе и влиянию".
Предыдущий президент США Дональд Трамп призвал нынешнего главы Белого дома Джо Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане, где власть захватили талибы.
Заявление политика опубликовала его представитель Лиз Харрингтон.
"То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, является легендарным. Это станет одним из крупнейших поражений в американской истории", — отметил Трамп.
Он считает, что пришло время Байдена "с позором" подать в отставку. По словам Трампа, Байден сдался талибам, которые быстро захватили Афганистан и разрушили доверие к американской силе и влиянию.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 15 августа, украинский самолет эвакуировал из Кабула 8 украинцев и 71 иностранца — граждан Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана.
Напомним:
- В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- Талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.
- 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине.
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Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.