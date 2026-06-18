Одно из самых известных деревьев Европы погибло: что известно о дубе Робин Гуда

Древний дуб Робин Гуда / © The Independet

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В Шервудском лесу погиб знаменитый дуб Major Oak, который считается одним из самых старых и известных деревьев Европы. По легендам, именно возле него мог скрываться Робин Гуд.

Об этом сообщает The Independent.

Дерево, которому было более 1000 лет, в этом году не покрылось листьями. Гибель дуба подтвердило Королевское общество по охране птиц.

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"То, что дерево в этом году не дало листьев, очень огорчает всех", - заявила представитель RSPB Голли Дрейк.

Историческая открытка с изображением посетителей, стоящих вокруг и внутри Большого дуба. / © The Independet

Точной причины гибели дерева специалисты не называют. В то же время, на его состояние могли повлиять несколько жарких и засушливых сезонов, а также уплотнение грунта из-за большого количества туристов. Поэтому к корням хуже попадала вода.

Major Oak на протяжении более 200 лет был одним из главных достопримечательностей Шервудского леса. Его крона достигала около 28 метров, а массивные ветки поддерживали специальными конструкциями.

Несмотря на гибель, дуб останется стоять в центре Шервудского леса как природный памятник и часть легенды о Робин Гуде. В RSPB отмечают, что дерево после смерти продолжит поддерживать экосистему леса.

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Ранее мы писали, что ученые начали настоящую гонку со временем, отчаянно пытаясь спасти от полного исчезновения одно из самых редких растений — чилийское дерево-одуванчик (Dendroseris neriifolia). Ученые собирают семена из единственного уцелевшего в дикой природе экземпляра, буквально вцепившегося корнями в отвесную скалу на острове Робинзона Крузо, входящего в состав архипелага Хуан-Фернандес у побережья Чили.

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