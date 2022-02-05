Одного из "десяти наиболее разыскиваемых ФБР беглецов" задержали в Мексике: он скрывался 16 лет

Одного из "десяти наиболее разыскиваемых ФБР беглецов" задержали в Мексике: он скрывался 16 лет

ФБР 16 лет не могла поймать обвиняемого в двойном убийстве мужчину.

В Мексике арестовали преступника из списка "десяти самых разыскиваемых ФБР беглецов" Октавиано Хуареса-Корро, скрывавшегося 16 лет.

Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили на сайте Федерального бюро расследований.

Отмечается, что американские и мексиканские спецслужбы задержали Хуареса-Корро вечером 3 февраля в Запопане, штат Халиско.

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"Октавиано Хуарес-Корро провел последние 16 лет, убегая от правоохранительных органов, прячась в другой стране и считая, что время и расстояние на его стороне", — рассказал спецагент Майкл Хэнсл из полевого отделения ФБР в Милуоки, что в американском штате Висконсин.

Он выразил благодарность всем причастным к "задержанию разыскиваемого беглеца и оказанию помощи в привлечении к ответственности этого жестокого преступника, а также в закрытии дела для его жертв и их семей".

Октавиано Хуареса-Корро добавили в список десяти самых известных беглецов ФБР 8 сентября 2021 года. Мужчину обвиняют в двойном убийстве и нескольких покушениях на жизнь.

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По версии правоохранителей, в мае 2006 года злоумышленник застрелил двух человек и ранил еще троих во время праздничного пикника по случаю Дня памяти в парке города Милуоки, где находились сотни человек, в том числе семьи с детьми.

В ФБР указывают, что Хуарес-Корро подошел к другу своей бывшей жены для разговора, однако вскоре достал пистолет и открыл огонь, убив двух человек и ранив еще троих, в том числе свою экс-супругу. Женщина получила два огнестрельных ранения в грудь, однако выжила.

Известно, что задержанный и его жена находятся на завершающей стадии развода. Пара имеет дочь, которой на момент трагедии было три года.

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