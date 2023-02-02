Одного из самых опасных мафиози Италии после 20 лет поисков нашли в соседней стране за неожиданным занятием

Жестокий убийца, во время "войны мафии" растворивший своих конкурентов в кислоте, спокойно готовил пиццу, замаскировавшись бородой и очками.

Итальянского мафиози Эдгардо Греко, которого заочно осудили за жестокое двойное убийство и разыскивали почти 20 лет, задержали во французском городе Сент-Этьен, где он работал в небольшом ресторанчике пицца-мастером не менее последних трех лет.

Об этом в четверг, 2 февраля, сообщило BBC.

Греко был частью организованной преступной мафии "Ндрангета", которая происходит из региона Калабрия и сегодня считается самой мощной мафией в Италии, щупальца которой простираются в Европе и Южной Америке.

63-летний мафиози находился в розыске за убийство двух братьев во время "войны мафии" между двумя враждующими бандами в начале 1990-х годов. Стефано и Джузеппе Бартоломео были умерщвлены в январе 1991 года. Их тела так и не обнаружили, считается, что они были растворены в кислоте.

Когда в 2006 году судья выдал ордер на его арест, Греко скрылся. Спустя восемь лет он поселился во французском городе Сент-Этьен, юго-западнее Лиона, впоследствии устроился пицца-мастером в итальянский ресторан под именем Паоло Димитрио. Тем временем в Италии он был приговорен к пожизненному заключению.

Неизвестно, как долго продолжались бы его поиски, если бы бывший мафиози не появился в местной газете, хвастаясь "региональными и домашними рецептами" равиоли, ризотто и тальятелле, которые готовят в его ресторане. Местная газета написала о нем, что он итальянец по происхождению, но в душе местный житель Сент-Этьена.

Хотя у Греко была седая борода и очки, его узнал главный прокурор Италии по борьбе с мафией Никола Граттери, десятилетиями сражавшийся с "Ндрангета". Итальянская полиция сообщила, что еще в 2019 году следователи отслеживали сеть поддержки Греко, которая в конце концов привела их в Сент-Этьен.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози похвалил полицию за привлечение к ответственности одного из величайших преступников Италии.

Напомним, ранее в Италии правоохранители арестовали главаря сицилийской мафии "Коза ностра" Маттео Мессину Денаро.

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