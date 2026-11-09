Одноклассница стрелка из Кракова рассказала о 24-летнем Михале: она поразила всех своей историей

Место стрельбы в Кракове / © Associated Press

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Одноклассница 24-летнего стрелка из Кракова рассказала о странном поведении молодого человека, когда тот учился в школе. Он якобы рисовал жуткие картины и заявлял, что «хочет стать террористом».

Об этом пишет польское издание onet.pl

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Польские журналисты связались с женщиной, которая училась в одной школе с 24-летним Михалом.

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«Я помню такую ситуацию: мы сидели на уроке, а он, например, рисовал, и на этих рисунках изображал повешенных или то, как кто-то входит с пистолетом. Мы спрашивали его, что это такое, а он отвечал, что это нападение на школу, что там вообще лежали трупы и что он как раз заходит с этим пистолетом в школу», — вспоминает женщина.

Женщина призналась, что «она и другие ученики обращали внимание на тревожные рисунки. Однако они не рассматривали эти ситуации как предзнаменование реального нападения». Она также вспомнила дистанционное занятие, во время которого мужчина подключился к уроку, имея на лице старый противогаз.

Когда знакомые спрашивали его об этих сценах и рисунках, он якобы отвечал, что хотел бы стать террористом.

Кроме того, бабушка стрелка рассказала о внуке и своей семье.

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Стрельба в Кракове: что известно

В Польше вооруженный мужчина, вероятно, под влиянием ультраправой идеологии, устроил стрельбу на главной площади города Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.

В центре города погибли четыре женщины и двое мужчин. Еще семнадцать человек, в том числе двое полицейских и нападавший, получили ранения.

Позже в квартире нападавшего в Островце-Свентокшиском были обнаружены три тела. В воскресенье полиция подтвердила, что это родители и младшая сестра стрелка. В понедельник полиция сообщила о смерти преступника.

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