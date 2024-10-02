Однопартиец Трампа остро высказался по поводу ограничений на использование западного оружия Украиной

Майк Помпео не считает, что применение Украиной дальнобойного оружия было бы эскалацией войны.

Бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь в администрации 45-го президента США Дональда Трампа Майк Помпео высказался против ограничений, которыми США и другие союзники обусловливают использование Украиной так называемого дальнобойного западного оружия.

Об этом Помпео заявил во время встречи 2 октября в аналитическом центре в Лондоне, передает "Голос Америки".

По его словам, политика наложенных ограничений стала вредной.

"Неспособность поражать военные цели на другой стороне условной полосы мне кажется военно неразумной и стратегически глупой", – сказал Майк Помпео.

Он также отверг предположение, что применение Украиной дальнобойного оружия было бы эскалацией войны, заявив, что это "не создало бы дополнительных рисков".

Напомним, западные СМИ уже писали, что президент Украины Владимир Зеленский и его офис работают над усилением поддержки трех лиц, близких к кандидату в президенты США Дональду Трампу. Известно, что Майк Помпео изложил амбициозный план поддержки Украины, содержащий пункт о членстве в НАТО.

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